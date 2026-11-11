Austriacki producent KTM zaprezentował nowy sportowy pojazd terenowy Arrow klasy side-by-side vehicle (SSV), stworzony do jazdy w terenie. Model otrzymał 2,0-litrowy turbodoładowany silnik benzynowy EA888 z Audi S3, informuje Autocar. Standardowa wersja ma moc 276 KM, a limitowana seria startowa licząca 500 pojazdów — 325 KM.

Technika do jazdy w terenie

Silnik współpracuje z siedmiobiegową automatyczną skrzynią biegów z podwójnym sprzęgłem. Arrow ma napęd na wszystkie koła i dwa mechanizmy różnicowe o ograniczonym poślizgu. Masa pojazdu wynosi 999 kg, a KTM nie ujawniło jeszcze innych parametrów dynamicznych.

Pojazd terenowy zbudowano na wytrzymałym podwoziu ze stali chromowo-molibdenowej. Jest wyposażony w zawieszenie dwuwahaczowe oraz amortyzatory KW Reiger przy każdym kole. Skok zawieszenia wynosi 600 mm.

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Pochodzenie modelu i sprzedaż

Arrow opracowano wspólnie z zespołem G Rally, który niedawno przemianowano na KTM X-Bow Lab Team. Projektem kierował belgijski kierowca Guillaume de Mévius, który przewodził konsorcjum nabywającemu samochodowy dział KTM i zajął drugie miejsce w Rajdzie Dakar 2024. Nowość jest uproszczoną wersją samochodu rajdowego przygotowanego przez zespół dla nowej kategorii SSV na Dakarze.

W przeciwieństwie do rajdowych samochodów KTM, Arrow ma zamkniętą kabinę. W środku zamontowano fotele Sabelt, cyfrowy zestaw wskaźników i centralny ekran dotykowy z obsługą połączenia ze smartfonem. W topowej wersji klimatyzacja będzie należała do wyposażenia standardowego.

Przyjmowanie zamówień w USA ma rozpocząć się w przyszłym tygodniu. Bazowa wersja będzie kosztować od kwoty odpowiadającej 44 tys. funtów szterlingów, a limitowana seria startowa — od 73 tys. funtów. Dostawy zaplanowano na koniec 2027 roku. KTM zaznaczyło, że Arrow jest przeznaczony przede wszystkim do jazdy w terenie, choć w niektórych krajach będzie można go zarejestrować do ruchu po drogach publicznych, zależnie od lokalnych przepisów.

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