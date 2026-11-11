Австрийский производитель KTM представил новый спортивный вездеход Arrow класса side-by-side vehicle (SSV), созданный для бездорожья. Модель получила 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель EA888 от Audi S3, сообщает Autocar. Стандартная версия имеет мощность 276 л. с., а лимитированная стартовая серия из 500 автомобилей — 325 л. с.

Техника для бездорожья

Двигатель работает с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Arrow имеет полный привод и два дифференциала повышенного трения. Масса автомобиля составляет 999 кг, других динамических характеристик KTM пока не обнародовала.

Вездеход построен на высокопрочном шасси из хромомолибденовой стали. Он оснащён двухрычажной подвеской и амортизаторами KW Reiger на каждом колесе. Ход подвески составляет 600 мм.

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Происхождение модели и продажи

Arrow разработали совместно с командой G Rally, которую недавно переименовали в KTM X-Bow Lab Team. Проект возглавил бельгийский гонщик Гийом де Мевиус, который руководил консорциумом по приобретению автомобильного подразделения KTM и занял второе место на ралли «Дакар» 2024 года. Новинка является упрощённой версией раллийного автомобиля, подготовленного командой для новой категории SSV на «Дакаре».

В отличие от раллийных машин KTM, Arrow имеет закрытую кабину. Внутри установлены сиденья Sabelt, цифровая панель приборов и центральный сенсорный экран с поддержкой подключения смартфона. В топовой версии кондиционер будет входить в стандартное оснащение.

Приём заказов в США должен начаться на следующей неделе. Базовая версия будет стоить от суммы, эквивалентной 44 тыс. фунтов стерлингов, стартовая лимитированная серия — от 73 тыс. фунтов. Поставки запланированы на конец 2027 года. KTM отметила, что Arrow прежде всего предназначен для бездорожья, хотя в отдельных странах его можно будет зарегистрировать для дорог общего пользования в зависимости от местного законодательства.

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