在波兰，“联盟”领导人斯瓦沃米尔·门岑会见了副总理兼国防部长瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡梅什。两名政治人物都在社交平台X上发布了合影，Interia报道。门岑写道，情况正在好转，重复了总理唐纳德·图斯克此前使用的表述。

科西尼亚克-卡梅什也分享了这张照片，并指出这一天非常富有成效。

PSL关于法庭的提议

此前，PSL宣布正在准备一项修改波兰宪法的法案。该倡议规定终止现任宪法法庭法官的任期，并由国民议会以五分之三多数一次性选出由15名法官组成的新班子。

根据该提议，法官职位候选人的提名须经总统同意后提出。计划选出5名法官任期3年，另外5名任期6年，其余法官任期9年。提交宪法修正案草案至少需要收集92名议员的签名。

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修正案须在至少半数法定议员出席的情况下，获得众议院至少三分之二多数票才能通过。在参议院，修改宪法的法律须在至少半数参议员出席的情况下，获得绝对多数票批准。

政治力量的反应

PSL最大的联盟伙伴KO对这一倡议持怀疑态度。KO副主席博雷斯·布德卡表示，他很难想象与PiS领导人雅罗斯瓦夫·卡钦斯基一起修改宪法，但补充说，联盟将讨论PSL的提议。

左翼党议员托马什·特雷拉也排除了与PiS共同支持这些修改的可能性。波兰2050代表帕维尔·希利兹表示，他所属的政治力量正在讨论该草案，并且有类似提议。PiS目前尚未准备好讨论重启法庭，而“联盟”表示将分析PSL的倡议。“联盟”议员米哈乌·瓦韦尔认为，该草案看起来并不差。

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