W Polsce lider Konfederacji Sławomir Mentzen spotkał się z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Obaj politycy opublikowali wspólne zdjęcie w serwisie społecznościowym X, informuje Interia. Mentzen napisał, że sprawy idą ku lepszemu, powtarzając sformułowanie, którego wcześniej użył premier Donald Tusk.

Kosiniak-Kamysz również udostępnił zdjęcie i zaznaczył, że dzień był bardzo produktywny.

Propozycja PSL dotycząca Trybunału

Wcześniej PSL poinformowało o przygotowaniu projektu ustawy dotyczącego zmian w Konstytucji Polski. Inicjatywa przewiduje zakończenie kadencji obecnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz jednorazowy wybór nowego składu 15 sędziów przez Zgromadzenie Narodowe większością trzech piątych głosów.

Zgodnie z propozycją zgłoszenia kandydatów na stanowiska sędziów mają być składane za zgodą prezydenta. Pięciu sędziów planuje się wybrać na trzy lata, kolejnych pięciu na sześć lat, a pozostałych na dziewięć lat. Do wniesienia projektu zmian w Konstytucji należy zebrać co najmniej 92 podpisy posłów.

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Do uchwalenia poprawek przez Sejm potrzebna jest większość co najmniej dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W Senacie ustawa o zmianie Konstytucji musi zostać zatwierdzona bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy senatorów.

Reakcje sił politycznych

Największy partner koalicyjny PSL, KO, sceptycznie odniósł się do inicjatywy. Wiceprzewodniczący KO Borys Budka oświadczył, że trudno mu sobie wyobrazić zmianę Konstytucji razem z liderem PiS Jarosławem Kaczyńskim, jednak dodał, że koalicja omówi propozycję PSL.

Poseł Lewicy Tomasz Trela również odrzucił możliwość poparcia zmian razem z PiS. Przedstawiciel Polski 2050 Paweł Śliz poinformował, że jego ugrupowanie dyskutuje nad projektem i ma podobne propozycje. PiS nie jest obecnie gotowe do rozmów o resecie Trybunału, natomiast Konfederacja oświadczyła, że przeanalizuje inicjatywę PSL. Poseł Konfederacji Michał Wawer ocenił projekt jako taki, który nie wygląda źle.

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