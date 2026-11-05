Лидер «Конфедерации» Ментцен встретился с вице-премьером Польши — Interia
В Польше лидер «Конфедерации» Славомир Ментцен встретился с вице-премьером и министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем. Оба политика опубликовали совместное фото в социальной сети X, сообщает Interia. Ментцен написал, что дела идут к лучшему, повторив формулировку, которую ранее использовал премьер-министр Дональд Туск.
Косиняк-Камыш также поделился снимком и отметил, что день был очень продуктивным.
Предложение PSL о трибунале
Ранее PSL сообщила о подготовке законопроекта о внесении изменений в Конституцию Польши. Инициатива предусматривает прекращение полномочий действующих судей Конституционного трибунала и однократное избрание нового состава из 15 судей Национальным собранием большинством в три пятых голосов.
Согласно предложению, представления с кандидатами на должности судей должны вноситься с согласия президента. Пятерых судей планируют избрать на три года, еще пятерых — на шесть лет, а остальных — на девять лет. Для внесения проекта изменений в Конституцию необходимо собрать не менее 92 подписей депутатов.
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Для принятия поправок Сеймом необходимо большинство не менее двух третей голосов при присутствии не менее половины установленного числа членов палаты. В Сенате закон об изменении Конституции должен быть одобрен абсолютным большинством голосов при присутствии не менее половины сенаторов.
Реакции политических сил
Крупнейший коалиционный партнер PSL, KO, скептически отнесся к инициативе. Заместитель председателя KO Борис Будка заявил, что ему трудно представить изменение Конституции вместе с лидером PiS Ярославом Качиньским, однако добавил, что коалиция обсудит предложение PSL.
Депутат «Левицы» Томаш Треля также отверг возможность поддержки изменений вместе с PiS. Представитель «Польши 2050» Павел Шлиз сообщил, что его политическая сила обсуждает проект и имеет похожие предложения. PiS пока не готова обсуждать перезагрузку трибунала, тогда как «Конфедерация» заявила, что проанализирует инициативу PSL. Депутат «Конфедерации» Михал Вавер оценил проект как такой, который выглядит неплохо.