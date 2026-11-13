欧盟领导人将在都柏林举行首届人工智能峰会——《塞浦路斯邮报》

欧盟领导人将于11月13日在爱尔兰都柏林举行首届人工智能专题峰会。与会者将讨论欧盟如何缩小与美国和中国之间的技术差距，以及人工智能的融资、监管和安全问题。

据《塞浦路斯邮报》报道，此次会议举行之际，人们对可能改变工业和社会的这项技术日益担忧。近几个月来，一系列涉及失控人工智能代理的事件引发了额外忧虑。本周，英伟达首席执行官黄仁勋辞职，进一步震动了该行业。

投资与监管障碍

欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔在致欧盟国家领导人的邀请函中表示，鉴于人工智能的快速发展，有必要首次在领导人层面进行单独讨论——探讨这项技术带来的机遇及其对经济和社会的影响。

Mistral AI首席执行官阿蒂尔·门什以及诺贝尔奖得主、人工智能先驱杰弗里·辛顿将向峰会与会者发表讲话。领导人还将考虑克服官僚障碍和在人工智能领域建立保障措施的方法。

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报道指出，欧盟将不得不加大努力，才能成为人工智能领域具有竞争力的参与者。三年前出台的《欧洲芯片法案》可能无法实现其目标，即吸引先进制造业，并在2030年前将该联盟在全球微芯片市场的份额提高至20%。

千兆工厂计划与乌克兰

建设七座人工智能千兆工厂的计划尚未全面启动。这些工厂将整合先进处理器、软件、云技术、高速连接和数据中心。原因是欧盟国家之间就该联盟2028年至2034年预算中的竞争力支出存在争议。

峰会的第二个关键议题将是乌克兰。在美国特使史蒂夫·威特科夫和贾里德·库什纳抵达都柏林、与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基会面后的第二天，乌克兰被列入议程；此前，他们曾在莫斯科与俄罗斯联邦总统、侵略国领导人弗拉基米尔·普京举行会谈。

一名欧盟高级官员表示，领导人可能将讨论欧洲参与和平谈判，以及一旦实现停火，欧盟可以提供的可能安全保障。

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