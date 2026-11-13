Przywódcy Unii Europejskiej zbiorą się 13 listopada w Dublinie w Irlandii na pierwszym specjalnym szczycie poświęconym sztucznej inteligencji. Uczestnicy omówią, w jaki sposób UE może zmniejszyć technologiczne zapóźnienie wobec Stanów Zjednoczonych i Chin, a także kwestie finansowania, regulacji i bezpieczeństwa AI.

Jak informuje Cyprus Mail, spotkanie odbywa się w obliczu rosnących obaw dotyczących technologii, która może przekształcić przemysł i społeczeństwo. W ostatnich miesiącach dodatkowy niepokój wywołała seria incydentów z udziałem niekontrolowanych agentów AI. W tym tygodniu kolejnym wstrząsem dla branży stała się rezygnacja dyrektora generalnego Nvidia Jensena Huanga.

Inwestycje i bariery regulacyjne

Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa zaznaczył w zaproszeniu skierowanym do przywódców państw UE, że szybki rozwój AI wymaga pierwszej odrębnej dyskusji na szczeblu liderów — o możliwościach tej technologii i jej wpływie na gospodarki oraz społeczeństwa.

Przed uczestnikami szczytu wystąpią dyrektor generalny Mistral AI Arthur Mensch oraz laureat Nagrody Nobla i pionier sztucznej inteligencji Geoffrey Hinton. Przywódcy mają również rozważyć sposoby przezwyciężenia barier biurokratycznych i ustanowienia zabezpieczeń w dziedzinie AI.

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W materiale zaznaczono, że Unia Europejska będzie musiała zintensyfikować wysiłki, aby być konkurencyjnym graczem w dziedzinie AI. Europejski akt w sprawie chipów, wprowadzony trzy lata temu, prawdopodobnie nie osiągnie celu, jakim jest przyciągnięcie zaawansowanej produkcji i zwiększenie udziału bloku w światowym rynku mikrochipów do 20% do 2030 roku.

Plany dotyczące gigafabryk i Ukraina

Plan utworzenia siedmiu gigafabryk sztucznej inteligencji, które połączą nowoczesne procesory, oprogramowanie, technologie chmurowe, szybkie łącza i centra danych, nie nabrał jeszcze pełnego tempa. Powodem jest spór między państwami UE dotyczący wydatków na konkurencyjność w budżecie bloku na lata 2028–2034.

Drugą kluczową kwestią szczytu będzie Ukraina. Została ona dodana do porządku obrad następnego dnia po przybyciu do Dublina amerykańskich wysłanników Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, po rozmowach w Moskwie z Władimirem Putinem, prezydentem Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora.

Według wysokiego rangą urzędnika UE przywódcy prawdopodobnie omówią udział Europy w negocjacjach pokojowych oraz możliwe gwarancje bezpieczeństwa, które Unia Europejska mogłaby zaoferować w przypadku zawieszenia broni.

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