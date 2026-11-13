Лидеры Европейского Союза 13 ноября соберутся в Дублине, Ирландия, на первый специальный саммит, посвященный искусственному интеллекту. Участники обсудят, как ЕС может сократить технологическое отставание от Соединенных Штатов и Китая, а также вопросы финансирования, регулирования и безопасности ИИ.

Как сообщает Cyprus Mail, встреча проходит на фоне растущей обеспокоенности технологией, которая может трансформировать промышленность и общество. В последние месяцы дополнительную тревогу вызвала серия инцидентов с участием неконтролируемых ИИ-агентов. На этой неделе дополнительным потрясением для отрасли стала отставка генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.

Инвестиции и регуляторные барьеры

Президент Европейского совета Антониу Кошта в приглашении лидерам стран ЕС отметил, что из-за быстрого развития ИИ необходима первая отдельная дискуссия на уровне лидеров — о возможностях технологии и ее влиянии на экономики и общества.

Перед участниками саммита выступят генеральный директор Mistral AI Артур Менш и лауреат Нобелевской премии, пионер искусственного интеллекта Джеффри Хинтон. Лидеры также должны рассмотреть способы преодоления бюрократических барьеров и установления предохранительных мер в сфере ИИ.

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В материале отмечается, что Европейскому союзу придется усилить усилия, чтобы быть конкурентоспособным игроком в сфере ИИ. Европейский закон о чипах, введенный три года назад, вероятно, не достигнет цели привлечь передовое производство и увеличить долю блока на мировом рынке микросхем до 20% к 2030 году.

Планы гигафабрик и Украина

План создать семь гигафабрик искусственного интеллекта, которые объединят современные процессоры, программное обеспечение, облачные технологии, высокоскоростное соединение и дата-центры, еще не набрал полного хода. Причиной является спор между странами ЕС о расходах на конкурентоспособность в бюджете блока на 2028–2034 годы.

Вторым ключевым вопросом саммита станет Украина. Ее добавили в повестку дня на следующий день после того, как американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Дублин для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Москве с Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации — государства-агрессора.

По словам высокопоставленного чиновника ЕС, лидеры, вероятно, обсудят участие Европы в мирных переговорах и возможные гарантии безопасности, которые Европейский союз мог бы предложить в случае прекращения огня.

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