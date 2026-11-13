Лідери ЄС проведуть у Дубліні перший саміт зі штучного інтелекту — Cyprus Mail

Лідери Європейського Союзу 13 листопада зберуться в Дубліні, Ірландія, на перший спеціальний саміт, присвячений штучному інтелекту. Учасники обговорять, як ЄС може скоротити технологічне відставання від Сполучених Штатів і Китаю, а також питання фінансування, регулювання та безпеки ШІ.

Як повідомляє Cyprus Mail, зустріч відбувається на тлі зростання занепокоєння щодо технології, яка може трансформувати промисловість і суспільство. Останніми місяцями додаткову тривогу викликала серія інцидентів за участю неконтрольованих ШІ-агентів. Цього тижня додатковим потрясінням для галузі стала відставка генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.

Інвестиції та регуляторні бар'єри

Президент Європейської ради Антоніу Кошта у запрошенні керівникам країн ЄС зазначив, що через швидкий розвиток ШІ необхідна перша окрема дискусія на рівні лідерів — про можливості технології та її вплив на економіки й суспільства.

Перед учасниками саміту виступлять генеральний директор Mistral AI Артур Менш і лауреат Нобелівської премії, піонер штучного інтелекту Джеффрі Гінтон. Лідери також мають розглянути способи подолання бюрократичних бар'єрів і встановлення запобіжників у сфері ШІ.

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У матеріалі зазначається, що Євросоюзу доведеться посилювати зусилля, аби бути конкурентним гравцем у сфері ШІ. Запроваджений три роки тому Європейський закон про чипи, імовірно, не досягне мети залучити передове виробництво та збільшити частку блоку на світовому ринку мікросхем до 20% до 2030 року.

Плани гігафабрик і Україна

План створити сім гігафабрик штучного інтелекту, які об'єднають сучасні процесори, програмне забезпечення, хмарні технології, високошвидкісне з'єднання та дата-центри, ще не набрав повного ходу. Причиною є суперечка між країнами ЄС щодо видатків на конкурентоспроможність у бюджеті блоку на 2028–2034 роки.

Другим ключовим питанням саміту стане Україна. Її додали до порядку денного наступного дня після того, як американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Дубліна для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським після переговорів у Москві з Володимиром Путіним, президентом Російської Федерації — держави-агресора.

За словами високопосадовця ЄС, лідери, ймовірно, обговорять участь Європи у мирних переговорах і можливі гарантії безпеки, які Євросоюз міг би запропонувати в разі припинення вогню.

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