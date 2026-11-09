韩国钢琴家林允灿与指挥家玛琳·阿尔索普在首尔艺术中心同费城交响乐团演奏了谢尔盖·拉赫玛尼诺夫《第三钢琴协奏曲》。音乐会在连续五场演出中的第四天举行，听众以起立鼓掌迎接音乐家。返场时，林允灿演奏了爱德华·埃尔加的《爱的致意》。

据《韩国先驱报》报道，音乐家们重演了他们在2022年于美国沃思堡举行的范·克莱本国际钢琴比赛决赛中演奏的作品。当时林允灿18岁，该次演奏拉赫玛尼诺夫协奏曲的视频在YouTube上的观看次数已超过2000万。

连续五场演出

巡演日程在部分钢琴家支持者中引发讨论。他们警告称，在美国演出同一作品三场后，连续五个晚上演奏这部高难度协奏曲，是过度的负担。林允灿在Instagram上回应称，他、指挥家和乐团是自愿作出举办这一系列音乐会的决定的。

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阿尔索普在首尔举行的关于她的纪录片放映会上表示，自比赛以来，这位钢琴家变得更加成熟，他的演奏中也多了更多沉静。她说，韩国最初的三场音乐会每一场都不同于前一场。

乐团节目

音乐会下半场，费城交响乐团在没有独奏家的情况下演奏了塞缪尔·巴伯的《第一交响曲》以及伊戈尔·斯特拉文斯基芭蕾舞剧《火鸟》的1919年组曲。随后，乐团还返场演奏了安东宁·德沃夏克的《C大调第一斯拉夫舞曲》。

在韩国的演出是费城交响乐团第十次访问该国，也是其2026年亚洲巡演的开始。接下来，乐团将前往中国，与钢琴家张昊辰在海口和北京举行音乐会，并将在深圳和上海举办驻地活动。

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