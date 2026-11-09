Южнокорейский пианист Лим Юнчан и дирижер Марин Олсоп исполнили Третий концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова вместе с Филадельфийским оркестром в Сеульском центре искусств. Концерт состоялся на четвертый день серии из пяти выступлений, а слушатели встретили музыкантов овацией стоя. На бис Лим исполнил «Salut d’amour» Эдварда Элгара.

Как сообщает Korea Herald, музыканты вернулись к произведению, которое играли в финале Международного конкурса пианистов имени Вана Клиберна 2022 года в американском Форт-Уэрте. Тогда Лиму было 18 лет, а видео этого исполнения концерта Рахманинова набрало на YouTube более 20 млн просмотров.

Пять выступлений подряд

Программа гастролей вызвала дискуссию среди части поклонников пианиста. Они предостерегали, что исполнять этот сложный концерт пять вечеров подряд после трех выступлений с тем же произведением в США — чрезмерная нагрузка. Лим ответил в Instagram, что решение о серии концертов он, дирижер и оркестр приняли добровольно.

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Олсоп во время показа документального фильма о ней в Сеуле сказала, что со времени конкурса пианист стал более зрелым, а в его игре появилось больше спокойствия. По ее словам, каждый из первых трех концертов в Южной Корее отличался от предыдущего.

Программа оркестра

Во второй части концерта Филадельфийский оркестр без солиста исполнил Первую симфонию Сэмюэла Барбера и сюиту 1919 года из балета Игоря Стравинского «Жар-птица». После этого коллектив также сыграл на бис Славянский танец №1 до мажор Антонина Дворжака.

Выступления в Южной Корее стали десятым визитом Филадельфийского оркестра в страну и началом его азиатского турне 2026 года. Далее коллектив отправится в Китай, где даст концерты в Хайкоу и Пекине с участием пианиста Хаочена Чжана, а также проведет резидентские мероприятия в Шэньчжэне и Шанхае.

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