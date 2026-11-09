Лім Юнчан виконав Рахманінова на четвертий день серії концертів у Сеулі — Korea Herald

Південнокорейський піаніст Лім Юнчан і диригентка Марін Олсоп виконали Третій концерт для фортепіано з оркестром Сергія Рахманінова в Сеульському центрі мистецтв разом із Філадельфійським оркестром. Концерт відбувся на четвертий день серії з п’яти виступів, а слухачі зустріли музикантів оваціями стоячи. На біс Лім виконав «Salut d’amour» Едварда Елгара.

Як повідомляє Korea Herald, музиканти повернулися до твору, який грали у фіналі Міжнародного конкурсу піаністів Van Cliburn 2022 року в американському Форт-Ворті. Тоді Лімові було 18 років, а відео цього виконання концерту Рахманінова набрало на YouTube понад 20 мільйонів переглядів.

П’ять виступів поспіль

Програма гастролей викликала дискусію серед частини прихильників піаніста. Вони застерігали, що виконувати цей складний концерт п’ять вечорів поспіль після трьох виступів із тим самим твором у США є надмірним навантаженням. Лім відповів в Instagram, що рішення про серію концертів він, диригентка та оркестр ухвалили добровільно.

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Олсоп під час показу документального фільму про неї в Сеулі сказала, що від часу конкурсу піаніст став зрілішим, а в його грі з’явилося більше спокою. За її словами, кожен із перших трьох концертів у Південній Кореї відрізнявся від попереднього.

Програма оркестру

У другій частині концерту Філадельфійський оркестр без соліста виконав Першу симфонію Семюела Барбера та сюїту 1919 року з балету Ігоря Стравінського «Жар-птиця». Після цього колектив також зіграв на біс Слов’янський танець №1 до мажор Антоніна Дворжака.

Виступи в Південній Кореї стали десятим візитом Філадельфійського оркестру до країни та початком його азійського турне 2026 року. Далі колектив вирушить до Китаю, де дасть концерти в Хайкоу та Пекіні за участі піаніста Хаочена Чжана, а також проведе резидентські заходи в Шеньчжені та Шанхаї.

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