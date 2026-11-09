Południowokoreański pianista Lim Yunchan i dyrygentka Marin Alsop wykonali III Koncert fortepianowy Siergieja Rachmaninowa z Orkiestrą Filadelfijską w Seoul Arts Center. Koncert odbył się czwartego dnia serii pięciu występów, a publiczność przywitała muzyków owacją na stojąco. Na bis Lim wykonał „Salut d’amour” Edwarda Elgara.

Jak informuje Korea Herald, muzycy powrócili do utworu, który grali w finale Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Van Cliburna w 2022 roku w amerykańskim Fort Worth. Lim miał wtedy 18 lat, a nagranie tego wykonania koncertu Rachmaninowa zdobyło na YouTube ponad 20 mln wyświetleń.

Pięć występów z rzędu

Harmonogram trasy wywołał dyskusję wśród części sympatyków pianisty. Ostrzegali oni, że wykonywanie tego wymagającego koncertu przez pięć wieczorów z rzędu po trzech występach z tym samym utworem w Stanach Zjednoczonych jest nadmiernym obciążeniem. Lim odpowiedział na Instagramie, że decyzję o serii koncertów on, dyrygentka i orkiestra podjęli dobrowolnie.

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Alsop podczas pokazu filmu dokumentalnego o niej w Seulu powiedziała, że od czasu konkursu pianista stał się dojrzalszy, a w jego grze pojawiło się więcej spokoju. Według niej każdy z pierwszych trzech koncertów w Korei Południowej różnił się od poprzedniego.

Program orkiestry

W drugiej części koncertu Orkiestra Filadelfijska bez solisty wykonała I Symfonię Samuela Barbera oraz suitę z 1919 roku z baletu Igora Strawińskiego „Ognisty ptak”. Następnie zespół zagrał również na bis I Taniec słowiański C-dur Antonína Dvořáka.

Występy w Korei Południowej były dziesiątą wizytą Orkiestry Filadelfijskiej w tym kraju oraz początkiem jej azjatyckiego tournée w 2026 roku. Następnie zespół uda się do Chin, gdzie da koncerty w Haikou i Pekinie z udziałem pianisty Haochena Zhanga, a także zorganizuje wydarzenia rezydencyjne w Shenzhen i Szanghaju.

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