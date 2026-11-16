纽约市长马姆达尼解散警方特别部门——The Hill

美国纽约市市长佐兰·马姆达尼宣布，该市已解散纽约市警察局的反恐部门战略响应小组（Strategic Response Group），该部门也曾被用于应对抗议活动。据《国会山报》报道，马姆达尼与警察局长杰西卡·蒂施共同宣布了这一消息。

应对抗议活动的新体系

马姆达尼表示，新方法旨在改变市政府对抗议活动的应对方式，将沟通、降级缓和以及与民间机构的协调置于核心位置，同时保护该市居民抗议的宪法权利。

纽约将以民间的社区对话与降级缓和办公室取代被解散的部门。该办公室将在市长公共安全办公室的架构内运作，并与第一修正案支持小组协调；后者是纽约市警察局社区事务局内由30名警察组成的团队。

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市长表示，执法人员仍将参与拘留实施公民不服从行为的人。市议员奇·奥塞表示，在与行使美国宪法第一修正案权利有关的活动中，不会使用长枪、催泪瓦斯、围困抗议者的战术或胡椒喷雾来控制人群。

警方和工会的反应

蒂施指出，纽约市警察局必须准备好审视自身工作，并寻找改进方法。她称，这些变化将使该部门更强大、更有效率。马姆达尼和蒂施在联合声明中还表示，警力不会缩减，改革也不需要额外开支。

警察工会纽约市警察慈善协会（Police Benevolent Association of the City of New York）批评了这一决定，称其据称会危及市民和警察的安全。战略响应小组自2015年成立以来，其工作多次受到批评：该部门被指控对抗议参与者过度使用武力。据《国会山报》报道，纽约市调查局认定，在2020年“黑人的命也是命”（Black Lives Matter）抗议活动期间使用了过度武力，侵犯了示威者依据第一修正案享有的权利。

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