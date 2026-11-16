Мэр Нью-Йорка в США Зохран Мамдани объявил, что город расформировал Strategic Response Group — контртеррористическое подразделение Департамента полиции Нью-Йорка, которое также привлекали к реагированию на протесты. Как сообщает The Hill, Мамдани и комиссар полиции Джессика Тиш заявили об этом совместно.

Новая система реагирования на протесты

Мамдани заявил, что новый подход должен изменить реакцию городских властей на протесты, поставив в центр коммуникацию, деэскалацию и координацию с гражданскими структурами, а также защиту конституционного права жителей города на протест.

Вместо расформированного подразделения в Нью-Йорке будет действовать гражданский Отдел общественного диалога и деэскалации. Он будет работать в структуре Офиса общественной безопасности мэра и координировать работу с Группой поддержки Первой поправки — командой из 30 полицейских в Бюро по связям с общественностью полиции Нью-Йорка.

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По словам мэра, правоохранителей и далее будут привлекать к задержанию людей, совершающих акты гражданского неповиновения. Член городского совета Чи Оссе заявил, что во время мероприятий, связанных с реализацией прав по Первой поправке к Конституции США, для контроля толпы не будут применять длинноствольное оружие, слезоточивый газ, тактику окружения протестующих или перцовый спрей.

Реакция полиции и профсоюза

Тиш отметила, что полиция Нью-Йорка должна быть готова пересматривать свою работу и искать способы ее улучшения. Она назвала изменения такими, которые сделают ведомство сильнее и эффективнее. В совместном заявлении Мамдани и Тиш также указали, что численность полиции не будут сокращать, а реформы не потребуют дополнительных расходов.

Полицейский профсоюз Police Benevolent Association of the City of New York раскритиковал решение, заявив, что оно якобы ставит под угрозу безопасность жителей города и полицейских. Работу Strategic Response Group с момента ее создания в 2015 году неоднократно критиковали: подразделение обвиняли в чрезмерном применении силы в отношении участников протестов. По данным The Hill, Департамент расследований Нью-Йорка установил, что во время протестов Black Lives Matter в 2020 году применялась чрезмерная сила, нарушавшая права демонстрантов по Первой поправке.

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