Burmistrz Nowego Jorku w USA Zohran Mamdani ogłosił, że miasto rozwiązało Strategic Response Group — antyterrorystyczną jednostkę Departamentu Policji Nowego Jorku, którą angażowano także do reagowania na protesty. Jak informuje The Hill, Mamdani i komisarz policji Jessica Tisch ogłosili to wspólnie.

Nowy system reagowania na protesty

Mamdani oświadczył, że nowe podejście ma zmienić reakcję władz miasta na protesty, stawiając w centrum komunikację, deeskalację i koordynację ze strukturami cywilnymi, a także ochronę konstytucyjnego prawa mieszkańców miasta do protestu.

Zamiast rozwiązanej jednostki w Nowym Jorku będzie działać cywilne Biuro Dialogu ze Społecznością i Deeskalacji. Będzie ono działać w strukturze Biura Bezpieczeństwa Publicznego burmistrza i koordynować działania z Grupą Wsparcia Pierwszej Poprawki — zespołem 30 policjantów w Biurze Spraw Społecznych policji Nowego Jorku.

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Według burmistrza funkcjonariusze organów ścigania nadal będą angażowani w zatrzymywanie osób dopuszczających się aktów obywatelskiego nieposłuszeństwa. Członek rady miejskiej Chi Ossé oświadczył, że podczas wydarzeń związanych z realizacją praw wynikających z Pierwszej Poprawki do Konstytucji USA do kontroli tłumu nie będą stosowane karabiny, gaz łzawiący, taktyka otaczania protestujących ani gaz pieprzowy.

Reakcja policji i związku zawodowego

Tisch zaznaczyła, że nowojorska policja musi być gotowa do przeglądu swojej pracy i szukania sposobów jej poprawy. Określiła te zmiany jako takie, które uczynią departament silniejszym i skuteczniejszym. We wspólnym oświadczeniu Mamdani i Tisch wskazali również, że liczebność policji nie zostanie zmniejszona, a reformy nie będą wymagały dodatkowych wydatków.

Związek zawodowy policjantów Police Benevolent Association of the City of New York skrytykował tę decyzję, twierdząc, że rzekomo zagraża ona bezpieczeństwu mieszkańców miasta i policjantów. Działalność Strategic Response Group była wielokrotnie krytykowana od czasu jej utworzenia w 2015 roku: jednostkę oskarżano o nadmierne użycie siły wobec uczestników protestów. Według The Hill Departament Dochodzeń Nowego Jorku ustalił, że podczas protestów Black Lives Matter w 2020 roku użyto nadmiernej siły, która naruszała prawa demonstrantów wynikające z Pierwszej Poprawki.

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