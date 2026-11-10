2027款梅赛德斯-奔驰 EQS 450+ 电动轿车在 Edmunds EV Range Test 测试中未停车充电，行驶了539英里。这比美国环境保护署（EPA）给出的最高467英里续航里程估值多72英里，Electrek报道。

Edmunds 测试的新结果

据该媒体报道，EQS 450+ 成为 Edmunds 测试过的车型中续航里程最长的电动轿车。它超过了 Lucid Air，后者此前成为 Edmunds 测试中首款行驶500英里的电动汽车。只有 Cadillac Escalade IQ 在这些测试中取得了更高成绩——搭载205千瓦时电池行驶558英里。

升级后的 EQS 450+ 配备122千瓦时电池和800伏电气架构。测试期间，该车每100英里耗电29.6千瓦时。作为对比，2025款 EQS 450+ 在类似测试中行驶464英里，每100英里耗电34千瓦时。

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充电速度

Edmunds 记录到新款 EQS 的峰值充电功率为350千瓦，整个充电过程中的平均功率为222千瓦。上一代车型的这两项数据分别为208千瓦和175千瓦。

Electrek报道称，充电时，新款 EQS 450+ 每小时可增加825英里的续航里程，并可在略多于7分钟内增加100英里的续航里程——速度几乎是2025款车型的两倍。Edmunds 测试包括60%的城市驾驶和40%的高速公路驾驶，平均时速为40英里。车辆行驶速度不超过规定限速5英里/小时，且空调在华氏72度下以自动模式运行。

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