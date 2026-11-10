Elektryczny sedan Mercedes-Benz EQS 450+ z roku modelowego 2027 przejechał 539 mil bez zatrzymywania się na ładowanie podczas testu Edmunds EV Range Test. To o 72 mile więcej niż szacunek amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA), według którego zasięg samochodu wynosi do 467 mil, informuje Electrek.

Nowy wynik testu Edmunds

Według publikacji EQS 450+ stał się elektrycznym sedanem o największym zasięgu spośród modeli testowanych przez Edmunds. Wyprzedził Lucid Air, który wcześniej został pierwszym samochodem elektrycznym w testach Edmunds, który pokonał 500 mil. Wyższy wynik w tych testach uzyskał tylko Cadillac Escalade IQ — 558 mil z baterią o pojemności 205 kWh.

Zmodernizowany EQS 450+ jest wyposażony w baterię o pojemności 122 kWh oraz 800-woltową architekturę elektryczną. Podczas testu samochód zużył 29,6 kWh na 100 mil. Dla porównania, EQS 450+ z roku modelowego 2025 przejechał w podobnym teście 464 mile i zużył 34 kWh na 100 mil.

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Szybkość ładowania

Edmunds odnotował szczytową moc ładowania nowego EQS na poziomie 350 kW, a średnia moc podczas sesji wyniosła 222 kW. Dla poprzedniej wersji modelu wartości te wynosiły odpowiednio 208 kW i 175 kW.

Electrek informuje, że podczas ładowania nowy EQS 450+ dodawał 825 mil zasięgu na godzinę oraz 100 mil w nieco ponad siedem minut — niemal dwa razy szybciej niż model z 2025 roku. Test Edmunds obejmuje 60% jazdy miejskiej i 40% jazdy po autostradzie przy średniej prędkości 40 mil na godzinę. Samochody poruszają się nie więcej niż 5 mil na godzinę powyżej obowiązującego ograniczenia, a klimatyzacja działa w trybie automatycznym przy temperaturze 72 stopni Fahrenheita.

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