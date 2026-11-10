Электрический седан Mercedes-Benz EQS 450+ 2027 модельного года преодолел 539 миль без остановки на зарядку во время теста Edmunds EV Range Test. Это на 72 мили больше оценки Агентства по охране окружающей среды США (EPA), согласно которой запас хода автомобиля составляет до 467 миль, сообщает Electrek.

Новый результат теста Edmunds

По данным издания, EQS 450+ стал электрическим седаном с наибольшим запасом хода среди моделей, протестированных Edmunds. Он опередил Lucid Air, который ранее стал первым электромобилем в испытаниях Edmunds, преодолевшим 500 миль. Более высокий результат в этих тестах показал только Cadillac Escalade IQ — 558 миль с батареей емкостью 205 кВт·ч.

Обновленный EQS 450+ оснащен аккумулятором емкостью 122 кВт·ч и 800-вольтовой электрической архитектурой. Во время испытания автомобиль потребил 29,6 кВт·ч на 100 миль. Для сравнения, EQS 450+ 2025 модельного года в аналогичном тесте проехал 464 мили и потребил 34 кВт·ч на 100 миль.

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Скорость зарядки

Edmunds зафиксировал пиковую мощность зарядки нового EQS на уровне 350 кВт, а средняя мощность в течение сессии составила 222 кВт. Для предыдущей версии модели эти показатели составляли соответственно 208 кВт и 175 кВт.

Electrek сообщает, что во время зарядки новый EQS 450+ добавлял 825 миль запаса хода за час и 100 миль чуть более чем за семь минут — почти вдвое быстрее, чем модель 2025 года. Тест Edmunds предусматривает 60% городского и 40% шоссейного движения при средней скорости 40 миль в час. Автомобили движутся не более чем на 5 миль в час быстрее установленного ограничения, а климат-контроль работает в автоматическом режиме при температуре 72 градуса по Фаренгейту.

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