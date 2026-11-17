Meta已开始在土耳其和泰国测试用于Instagram消息功能的独立Direct应用。该服务支持私聊和群聊，Instagram用户以及未拥有该社交网络账户的人都可以使用，TechCrunch报道。

无需Instagram账户即可通信

在两个测试国家，用户可以通过电子邮箱或电话号码注册Direct。Instagram账户持有人可以使用相同的登录信息进入新应用，其现有消息将会在Direct和Instagram之间同步。

Meta表示，Direct旨在用于与朋友和家人进行私密和群组交流。该应用包含即时通讯工具的常见功能，包括回应、语音消息和表情符号。

功能与安全设置

Direct的附加功能包括Draw，可直接在聊天中绘图；以及Notes，即显示在Instagram私信顶部的简短状态。用户还可以创建自己的贴纸，为回复添加音效，并通过主题更换聊天背景。

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只有用户联系人中的人或已与其建立联系的人，才能与该用户开始聊天或将其添加至群聊。在Direct中，用户可以举报、屏蔽、限制或删除联系人。

该公司表示，将使用年龄评估技术识别涉及未成年人的潜在不当互动。家长将拥有控制工具，包括查看其青少年子女与谁聊天、管理安全设置以及设定每日使用时限。通过Instagram登录信息登录的青少年，将适用与Instagram青少年账户相同的消息限制。

Meta没有说明Direct是否以及何时会在其他国家推出。

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