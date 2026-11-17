Meta rozpoczęła testy osobnej aplikacji Direct do korespondencji na Instagramie w Turcji i Tajlandii. Usługa umożliwia komunikację w prywatnych i grupowych czatach i jest dostępna zarówno dla użytkowników Instagrama, jak i osób, które nie mają konta w tym serwisie społecznościowym, informuje TechCrunch.

Korespondencja bez konta na Instagramie

W dwóch krajach objętych testami można zarejestrować się w Direct za pomocą adresu e-mail lub numeru telefonu. Posiadacze kont na Instagramie mogą zalogować się do nowej aplikacji tymi samymi danymi, a ich dotychczasowe wiadomości będą synchronizowane między Direct a Instagramem.

Meta zaznaczyła, że Direct jest przeznaczony do prywatnej i grupowej komunikacji z przyjaciółmi i rodziną. Aplikacja zawiera znane funkcje komunikatora, w tym reakcje, wiadomości głosowe i emoji.

Funkcje i ustawienia bezpieczeństwa

Wśród dodatkowych możliwości Direct są funkcja Draw do rysowania bezpośrednio na czatach, a także Notes — krótkie statusy wyświetlane w górnej części wiadomości prywatnych na Instagramie. Użytkownicy mogą również tworzyć własne naklejki, dodawać efekty dźwiękowe do odpowiedzi i zmieniać tła czatów za pomocą motywów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rozpocząć korespondencję z użytkownikiem lub dodać go do czatu grupowego będą mogły jedynie osoby z jego kontaktów lub te, z którymi jest już połączony. W Direct można zgłosić kontakt, zablokować go, ograniczyć lub usunąć.

Firma oświadczyła, że będzie wykorzystywać technologię szacowania wieku do wykrywania potencjalnie nieodpowiednich interakcji z udziałem nieletnich. Rodzice otrzymają narzędzia kontroli, w tym możliwość sprawdzenia, z kim korespondują ich nastolatki, zarządzania ustawieniami bezpieczeństwa oraz ustalania dziennych limitów korzystania. Nastolatków logujących się za pomocą danych Instagrama będą obowiązywały takie same ograniczenia dotyczące wiadomości jak w kontach nastolatków na Instagramie.

Meta nie poinformowała, czy i kiedy Direct stanie się dostępny w innych krajach.

Czytaj nas na