Meta начала тестировать отдельное приложение Direct для переписки в Instagram в Турции и Таиланде. Сервис позволяет общаться в личных и групповых чатах и доступен как пользователям Instagram, так и тем, у кого нет аккаунта в соцсети, сообщает TechCrunch.

Переписка без аккаунта Instagram

Зарегистрироваться в Direct в двух странах тестирования можно по электронной почте или номеру телефона. Владельцы аккаунтов Instagram могут войти в новое приложение с теми же данными, а их существующие переписки будут синхронизироваться между Direct и Instagram.

В Meta отметили, что Direct предназначен для личного и группового общения с друзьями и семьей. Приложение содержит привычные функции мессенджера, в частности реакции, голосовые сообщения и эмодзи.

Функции и настройки безопасности

Среди дополнительных возможностей Direct — функция Draw для рисования непосредственно в чатах, а также Notes — короткие статусы, которые отображаются в верхней части личных сообщений Instagram. Пользователи также могут создавать собственные стикеры, добавлять аудиоэффекты к ответам и менять фоны чатов с помощью тем.

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Начать переписку с пользователем или добавить его в групповой чат смогут только люди из его контактов или те, с кем он уже связан. В Direct можно пожаловаться на контакт, заблокировать, ограничить или удалить его.

Компания заявила, что будет использовать технологию оценки возраста для выявления потенциально неприемлемых взаимодействий с участием несовершеннолетних. Родители получат инструменты контроля, в частности смогут видеть, с кем переписываются их подростки, управлять настройками безопасности и устанавливать ежедневные лимиты использования. Для подростков, входящих с данными Instagram, будут действовать те же ограничения на переписку, что и в Teen Accounts Instagram.

Meta не сообщила, станет ли и когда Direct доступен в других странах.

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