微软在 Ignite 大会的主题演讲中宣布，Word、Excel 和 PowerPoint 已在 Copilot 中全面可用。公司首席执行官萨提亚·纳德拉称 Copilot 是“工作的全新操作系统”。据Ars Technica 报道，用户将能够在 Copilot 中创建文档、电子表格和演示文稿，完成的文件仍可在相应的 Office 应用中编辑。

作为智能体组件的应用

微软正在改变使用办公应用的方式：其模式的核心将是 AI 智能体，而 Word、Excel 和 PowerPoint 将充当智能体工作的组件。智能体将从电子邮件往来、日历、会议、聊天和组织文件中获取上下文。

该公司还宣布推出 Copilot Autopilot，这是一种用于个人生产力的持续主动型智能体。用户将能够向其委派的不是单个任务，而是特定的工作职责。在获得用户授权后，Autopilot 将能够使用电子邮件和日历等服务，并执行在其角色范围内被委派的操作。它将通过 Copilot Credits 按实际使用量收费，但微软尚未公布最终价格。

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上下文与访问控制

与此同时，微软宣布 Microsoft IQ 平台全面可用，其中包括 Work IQ。这一上下文层旨在帮助智能体理解公司的通信、员工之间的关系以及正在进行的项目工作。

纳德拉承认，人工智能模型的内部工作逻辑难以解释，模型本身也无法独立控制自身行为。他表示，授予智能体的权限必须与其获得的智能能力分开。微软表示，每个 Autopilot 智能体都将拥有唯一标识符，管理员可限制其权限或将其完全阻止，所有智能体操作都将记录在日志中，供人类审核。对于某些操作，Autopilot 还能够请求人工批准。

AI 支出分析

该公司正在扩展 Agent 365 的功能，这是一个用于在企业环境中管理 AI 智能体的系统。新组件旨在将现有的身份识别、安全和管理机制扩展至智能体。微软还推出了 Agent 365 Business Analytics，用于追踪令牌支出及其与工作成果的关系。同时，该公司指出，对节省工作时间的估算将由模型确定，而不是直接测量实际节省的时间。

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