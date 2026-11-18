Во время главной презентации конференции Ignite Microsoft объявила об общей доступности Word, Excel и PowerPoint непосредственно в Copilot. Генеральный директор компании Сатья Наделла назвал Copilot «новой операционной системой для работы». Как сообщает Ars Technica, пользователи смогут создавать документы, таблицы и презентации в Copilot, а готовые файлы останутся доступными для редактирования в соответствующих приложениях Office.

Приложения как компоненты для агентов

Microsoft меняет подход к использованию офисных программ: в центре ее модели должны находиться ИИ-агенты, тогда как Word, Excel и PowerPoint будут выполнять роль компонентов для их работы. Агенты будут получать контекст из электронной переписки, календарей, встреч, чатов и файлов организации.

Компания также анонсировала Copilot Autopilot — постоянного проактивного агента для личной продуктивности. Ему можно будет делегировать не отдельные задачи, а определенные рабочие обязанности. При авторизации пользователя Autopilot сможет работать с такими сервисами, как электронная почта и календарь, и выполнять порученные в рамках своей роли действия. Для него предусмотрена оплата за фактическое использование через Copilot Credits, однако окончательные цены Microsoft еще не объявила.

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Контекст и контроль доступа

Вместе с этим Microsoft сообщила об общей доступности платформы Microsoft IQ, в которую входит Work IQ. Этот уровень контекста должен помогать агентам понимать коммуникации компании, взаимосвязи между сотрудниками и текущую работу над проектами.

Наделла признал, что внутреннюю логику работы моделей искусственного интеллекта сложно объяснить, а сами модели не могут самостоятельно контролировать собственные действия. По его словам, полномочия, предоставленные агентам, нужно отделять от интеллектуальных возможностей, которые они получают. Microsoft заявила, что каждый агент Autopilot будет иметь уникальный идентификатор, администраторы смогут ограничивать его разрешения или полностью блокировать его, а все действия агентов будут фиксироваться в журналах для проверки людьми. Для отдельных действий Autopilot также сможет запрашивать одобрение человека.

Аналитика расходов на ИИ

Компания расширяет возможности Agent 365 — системы управления ИИ-агентами в корпоративных средах. Новый компонент должен распространить на агентов действующие механизмы идентификации, безопасности и управления. Microsoft также представила Agent 365 Business Analytics для отслеживания расходов на токены и их соотношения с результатами работы. При этом компания отметила, что оценки сэкономленных рабочих часов будет определять модель, а не прямое измерение фактически сэкономленного времени.

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