Сент-Китс и Невис постепенно свернёт программу предоставления гражданства за инвестиции после того, как Европейский союз предупредил о возможном прекращении безвизового доступа страны в Шенгенскую зону. Об этом объявил премьер-министр государства Терренс Дрю, сообщает The Guardian.

Программа, действующая 42 года, позволяет состоятельным иностранцам получить гражданство, а затем и паспорт в обмен на инвестиции в инфраструктуру и другие проекты развития. По данным издания, она принесла стране миллиарды долларов и в отдельные годы составляла наибольшую долю государственных доходов.

Предупреждение ЕС

В июне Европейская комиссия обратилась к пяти карибским странам, имеющим программы гражданства за инвестиции: Сент-Китсу и Невису, Доминике, Антигуа и Барбуде, Гренаде и Сент-Люсии. Брюссель предупредил, что государства могут лишиться безвизового доступа в 29 стран Шенгенской зоны, если не будут сворачивать такие программы.

ЕС установил для Сент-Китса и Невиса срок до 1 июня 2028 года для поэтапного прекращения программы. Премьер Невиса Марк Брантли заявил, что стране фактически не оставили выбора, однако он не поддерживает сворачивание программы. По его словам, Евросоюз не предложил помощи для перехода страны к другим отраслям экономики.

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Экономические последствия

Брантли отметил, что поступления от программ гражданства за инвестиции существенно влияли на валовой внутренний продукт небольших карибских государств и способствовали доступу населения к воде, образованию и здравоохранению. Установленный ЕС срок он назвал «откровенно абсурдным».

Дрю связал обеспокоенность по поводу программы с решениями предыдущих администраций. Среди проблем он назвал длительное занижение стоимости участия для конкуренции с другими странами, противоречивый проект тюрьмы, слабую защиту средств на эскроу-счетах и ненадлежащее поступление инвестиций в подразделение, занимающееся гражданством.

Премьер-министр также заявил, что сохранение программы могло бы поставить под угрозу безвизовые поездки в часть Европы и доступ к международскому банковскому обслуживанию. Правительство планирует диверсифицировать экономику за счёт туризма, яхтенной индустрии, цифровых и креативных отраслей, а также продажи чистой геотермальной энергии.

Антигуа и Барбуда также выразила готовность прекратить свою программу, но стремится договориться о более длительном переходном периоде. По информации местных СМИ, Гренада хочет сохранить программу до 2032 года, тогда как Доминика и Сент-Люсия публично не обязались прекратить свои программы.

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