Saint Kitts i Nevis będzie stopniowo wygaszać program przyznawania obywatelstwa za inwestycje po tym, jak Unia Europejska ostrzegła przed możliwym zawieszeniem bezwizowego dostępu tego państwa do strefy Schengen. Ogłosił to premier kraju Terrance Drew, informuje The Guardian.

Program, działający od 42 lat, umożliwia zamożnym cudzoziemcom uzyskanie obywatelstwa, a następnie paszportu w zamian za inwestycje w infrastrukturę i inne projekty rozwojowe. Według gazety przyniósł on krajowi miliardy dolarów, a w niektórych latach stanowił największą część dochodów państwa.

Ostrzeżenie UE

W czerwcu Komisja Europejska zwróciła się do pięciu państw karaibskich, które mają programy obywatelstwa za inwestycje: Saint Kitts i Nevis, Dominiki, Antigui i Barbudy, Grenady oraz Saint Lucii. Bruksela ostrzegła, że państwa te mogą stracić bezwizowy dostęp do 29 krajów strefy Schengen, jeśli nie wygaszą takich programów.

UE wyznaczyła Saint Kitts i Nevis termin do 1 czerwca 2028 roku na stopniowe zakończenie programu. Premier Nevisu Mark Brantley oświadczył, że krajowi faktycznie nie pozostawiono wyboru, jednak nie popiera on wygaszenia programu. Jak zaznaczył, Unia Europejska nie zaproponowała pomocy w przejściu kraju na inne sektory gospodarki.

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Konsekwencje gospodarcze

Brantley zauważył, że wpływy z programów obywatelstwa za inwestycje znacząco oddziaływały na produkt krajowy brutto małych państw karaibskich i przyczyniały się do zapewnienia ludności dostępu do wody, edukacji oraz opieki zdrowotnej. Termin wyznaczony przez UE nazwał „otwarcie absurdalnym”.

Drew powiązał obawy dotyczące programu z decyzjami poprzednich administracji. Wśród problemów wymienił wieloletnie zaniżanie kosztu uczestnictwa w celu konkurowania z innymi krajami, kontrowersyjny projekt więzienia, słabą ochronę środków na rachunkach escrow oraz niewłaściwe przekazywanie inwestycji do jednostki zajmującej się obywatelstwem.

Premier oświadczył także, że utrzymanie programu mogłoby zagrozić bezwizowym podróżom do części Europy oraz dostępowi do międzynarodowych usług bankowych. Rząd planuje zdywersyfikować gospodarkę dzięki turystyce, branży jachtowej, sektorom cyfrowym i kreatywnym, a także sprzedaży czystej energii geotermalnej.

Antigua i Barbuda również wyraziła gotowość do zakończenia swojego programu, lecz dąży do uzgodnienia dłuższego okresu przejściowego. Według lokalnych mediów Grenada chce utrzymać program do 2032 roku, podczas gdy Dominika i Saint Lucia nie zobowiązały się publicznie do zakończenia swoich programów.

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