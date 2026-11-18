在欧盟警告该国可能失去前往申根区的免签待遇后，圣基茨和尼维斯将逐步取消投资入籍计划。该国总理特伦斯·德鲁宣布了这一消息，《卫报》报道。

这项已实施42年的计划允许富裕外国人通过投资基础设施和其他发展项目获得公民身份，随后取得护照。据该报称，该计划为该国带来数十亿美元收入，并在一些年份占国家财政收入的最大份额。

欧盟警告

6月，欧盟委员会向拥有投资入籍计划的五个加勒比国家发出通知：圣基茨和尼维斯、多米尼克、安提瓜和巴布达、格林纳达以及圣卢西亚。布鲁塞尔警告称，如果这些国家不逐步取消此类计划，可能失去前往29个申根区国家的免签待遇。

欧盟为圣基茨和尼维斯设定了截至2028年6月1日分阶段终止该计划的期限。尼维斯总理马克·布兰特利表示，该国实际上别无选择，但他不支持取消该计划。他说，欧盟没有为该国向其他经济行业转型提供帮助。

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经济后果

布兰特利指出，投资入籍计划的收入显著影响了加勒比小国的国内生产总值，并有助于民众获得用水、教育和医疗服务。他称欧盟设定的期限“坦率地说荒谬至极”。

德鲁将对该计划的担忧与历届政府的决定联系起来。他列举的问题包括，为与其他国家竞争而长期压低参与费用、有争议的监狱项目、对托管账户资金保护薄弱，以及投资资金未能适当流入负责公民身份事务的部门。

总理还表示，保留该计划可能危及前往部分欧洲地区的免签旅行以及获得国际银行服务的机会。政府计划通过旅游业、游艇产业、数字和创意行业，以及销售清洁地热能源来实现经济多元化。

安提瓜和巴布达也表示愿意终止本国计划，但希望商定更长的过渡期。据当地媒体消息，格林纳达希望将该计划保留至2032年，而多米尼克和圣卢西亚尚未公开承诺终止其计划。

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