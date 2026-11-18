Microsoft під час головної презентації конференції Ignite оголосила про загальну доступність Word, Excel і PowerPoint безпосередньо в Copilot. Генеральний директор компанії Сатья Наделла назвав Copilot «новою операційною системою для роботи». Як повідомляє Ars Technica, користувачі зможуть створювати документи, таблиці та презентації у Copilot, а готові файли залишатимуться доступними для редагування у відповідних застосунках Office.

Застосунки як компоненти для агентів

Microsoft змінює підхід до використання офісних програм: у центрі її моделі мають бути ШІ-агенти, тоді як Word, Excel і PowerPoint виконуватимуть роль компонентів для їхньої роботи. Агенти отримуватимуть контекст з електронного листування, календарів, зустрічей, чатів і файлів організації.

Компанія також анонсувала Copilot Autopilot — постійного проактивного агента для особистої продуктивності. Йому можна буде делегувати не окремі завдання, а певні робочі обов'язки. За авторизації користувача Autopilot зможе працювати з такими сервісами, як електронна пошта та календар, і виконувати доручені в межах своєї ролі дії. Для нього передбачено оплату за фактичне використання через Copilot Credits, однак остаточні ціни Microsoft ще не оголосила.

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Контекст і контроль доступу

Разом із цим Microsoft повідомила про загальну доступність платформи Microsoft IQ, до якої входить Work IQ. Цей рівень контексту має допомагати агентам розуміти комунікації компанії, взаємозв'язки між працівниками та поточну роботу над проєктами.

Наделла визнав, що внутрішню логіку роботи моделей штучного інтелекту складно пояснити, а самі моделі не можуть самостійно контролювати власні дії. За його словами, повноваження, надані агентам, потрібно відокремлювати від інтелектуальних можливостей, які вони отримують. Microsoft заявила, що кожен агент Autopilot матиме унікальний ідентифікатор, адміністратори зможуть обмежувати його дозволи або повністю блокувати, а всі дії агентів фіксуватимуться в журналах для перевірки людьми. Для окремих дій Autopilot також зможе запитувати людське схвалення.

Аналітика витрат на ШІ

Компанія розширює можливості Agent 365 — системи керування ШІ-агентами в корпоративних середовищах. Новий компонент має поширити на агентів чинні механізми ідентифікації, безпеки та управління. Також Microsoft представила Agent 365 Business Analytics для відстеження витрат на токени та їхнього співвідношення з результатами роботи. Водночас компанія зазначила, що оцінки заощаджених робочих годин визначатиме модель, а не пряме вимірювання фактично зекономленого часу.

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