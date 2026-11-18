Podczas głównej prezentacji na konferencji Ignite Microsoft ogłosił powszechną dostępność programów Word, Excel i PowerPoint bezpośrednio w Copilot. Dyrektor generalny firmy Satya Nadella nazwał Copilot „nowym systemem operacyjnym dla pracy”. Jak informuje Ars Technica, użytkownicy będą mogli tworzyć dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje w Copilot, a gotowe pliki pozostaną dostępne do edycji w odpowiednich aplikacjach Office.

Aplikacje jako komponenty dla agentów

Microsoft zmienia podejście do korzystania z programów biurowych: w centrum jego modelu mają znaleźć się agenci AI, natomiast Word, Excel i PowerPoint będą pełnić rolę komponentów ich pracy. Agenci będą otrzymywać kontekst z korespondencji e-mailowej, kalendarzy, spotkań, czatów i plików organizacji.

Firma zapowiedziała także Copilot Autopilot — stałego, proaktywnego agenta do osobistej produktywności. Będzie można delegować mu nie pojedyncze zadania, lecz określone obowiązki zawodowe. Za zgodą użytkownika Autopilot będzie mógł pracować z usługami takimi jak poczta e-mail i kalendarz oraz wykonywać działania zlecone w ramach swojej roli. Opłata za niego będzie naliczana za faktyczne użycie poprzez Copilot Credits, jednak Microsoft nie ogłosił jeszcze ostatecznych cen.

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Kontekst i kontrola dostępu

Jednocześnie Microsoft poinformował o powszechnej dostępności platformy Microsoft IQ, w skład której wchodzi Work IQ. Ta warstwa kontekstu ma pomagać agentom rozumieć komunikację w firmie, relacje między pracownikami oraz bieżącą pracę nad projektami.

Nadella przyznał, że wewnętrzną logikę działania modeli sztucznej inteligencji trudno wyjaśnić, a same modele nie mogą samodzielnie kontrolować własnych działań. Jego zdaniem uprawnienia przyznawane agentom należy oddzielać od możliwości intelektualnych, które otrzymują. Microsoft oświadczył, że każdy agent Autopilot będzie miał unikalny identyfikator, administratorzy będą mogli ograniczać jego uprawnienia lub całkowicie go blokować, a wszystkie działania agentów będą rejestrowane w dziennikach do weryfikacji przez ludzi. W przypadku określonych działań Autopilot będzie mógł również prosić o zgodę człowieka.

Analityka wydatków na AI

Firma rozszerza możliwości Agent 365 — systemu do zarządzania agentami AI w środowiskach korporacyjnych. Nowy komponent ma rozszerzyć na agentów istniejące mechanizmy tożsamości, bezpieczeństwa i zarządzania. Microsoft przedstawił również Agent 365 Business Analytics do śledzenia wydatków na tokeny i ich związku z wynikami pracy. Jednocześnie firma zaznaczyła, że szacunki zaoszczędzonych godzin pracy będzie określał model, a nie bezpośredni pomiar faktycznie zaoszczędzonego czasu.

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