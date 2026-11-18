Armia Australii otrzymała siódmy i ósmy śmigłowiec uderzeniowy AH-64E Apache. Zostały one dostarczone samolotem C-17A Globemaster III Sił Powietrznych USA do bazy lotniczej Townsville w stanie Queensland, gdzie maszyny dołączą do 1. Pułku Lotniczego. Informuje o tym AeroTime.

Po nowej dostawie Australia ma osiem Apache z 29 śmigłowców, które planuje eksploatować do 2029 roku. 1. Pułk Lotniczy ma dwie eskadry Apache i wchodzi w skład 16. Brygady Lotniczej. W Townsville stacjonuje również flota transportowych śmigłowców CH-47 Chinook australijskiej armii.

Przygotowania do strzelań

Dowódczyni 16. Brygady Lotniczej, brygadier Fern Thompson, oświadczyła, że wprowadzenie Apache do służby było starannie zaplanowane. Wojsko przygotowuje się do przeprowadzenia drugiego w tym roku szkoleniowego strzelania w Townsville. Ma ono certyfikować większą liczbę pilotów do użycia działka kalibru 30 mm, rakiet i pocisków Hellfire.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Podczas listopadowego etapu ćwiczeń Exercise Possum Guns 1. Pułk Lotniczy sprawdzi również zdolność do rozmieszczania Apache w warunkach symulowanego środowiska polowego. Według Thompson załogi i personel techniczny przeszli szkolenie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii jeszcze przed przybyciem śmigłowców, aby armia mogła od razu je eksploatować i serwisować.

Zastąpienie śmigłowców Tiger

Apache są dostarczane w celu zastąpienia rozpoznawczo-uderzeniowych śmigłowców Airbus Tiger w ramach projektu LAND 4503. Australia wybrała Boeing AH-64E w styczniu 2021 roku i kupuje 29 maszyn zamiast floty 22 Tigerów. Wartość umowy szacuje się na około 4,5 mld dolarów australijskich, czyli 3,1 mld dolarów amerykańskich.

Armia Australii formalnie wycofała Tigery z eksploatacji we wrześniu 2026 roku po około dwóch dekadach służby. Kraj otrzymuje Apache w wersji 6 — najnowszej seryjnej konfiguracji śmigłowca z unowocześnionymi sensorami, oprogramowaniem i ulepszonymi możliwościami uzbrojenia. Pierwsze strzelania Apache z użyciem ostrej amunicji w Townsville odbyły się w lipcu 2026 roku.

Czytaj nas na