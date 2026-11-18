澳大利亚陆军接收了第七和第八架AH-64E“阿帕奇”攻击直升机。这两架直升机由美国空军C-17A“环球霸王III”运输机运抵昆士兰州汤斯维尔空军基地，并将在那里加入第1航空团。AeroTime对此进行了报道。

在此次交付后，澳大利亚已拥有8架“阿帕奇”，计划到2029年运营29架该型直升机。第1航空团拥有两个“阿帕奇”中队，隶属于第16航空旅。澳大利亚陆军的CH-47“支努干”运输直升机机队也驻扎在汤斯维尔。

实弹射击准备

第16航空旅指挥官费恩·汤普森准将表示，“阿帕奇”投入服役经过了周密规划。军方正准备在汤斯维尔举行今年第二次训练实弹射击。这将为更多飞行员使用30毫米机炮、火箭弹和“地狱火”导弹进行认证。

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在11月举行的“负鼠炮”演习阶段，第1航空团还将检验其在模拟野战环境中部署“阿帕奇”的能力。汤普森表示，机组人员和技术人员在直升机抵达前已在美国和英国接受培训，以便陆军能够立即操作和维护这些直升机。

替换“虎”式直升机

根据LAND 4503项目，“阿帕奇”将用于替换空中客车“虎”式侦察攻击直升机。澳大利亚于2021年1月选择了波音AH-64E，并采购29架飞机以替代由22架“虎”式组成的机队。这项交易估值约为45亿澳元，即31亿美元。

澳大利亚陆军在约服役二十年后，于2026年9月正式将“虎”式退役。该国接收的是第6版“阿帕奇”，这是该直升机最新的量产构型，配备升级后的传感器、软件和改进的武器能力。2026年7月，“阿帕奇”在汤斯维尔首次使用实弹进行射击。

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