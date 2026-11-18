Австралийская армия получила седьмой и восьмой ударные вертолеты AH-64E Apache. Их доставил самолет C-17A Globemaster III Военно-воздушных сил США на авиабазу Таунсвилл в штате Квинсленд, где машины присоединятся к 1-му авиационному полку. Об этом сообщает AeroTime.

После новой поставки у Австралии есть восемь Apache из 29 вертолетов, которые она планирует эксплуатировать до 2029 года. В составе 1-го авиационного полка имеются две эскадрильи Apache, а сам он входит в 16-ю авиационную бригаду. В Таунсвилле также базируется парк транспортных вертолетов CH-47 Chinook австралийской армии.

Подготовка к стрельбам

Командующая 16-й авиационной бригадой бригадир Ферн Томпсон заявила, что введение Apache в эксплуатацию тщательно планировалось. Военные готовятся провести вторые в этом году учебные стрельбы в Таунсвилле. Они должны сертифицировать больше пилотов для применения 30-миллиметровой пушки, ракет и ракет Hellfire.

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В ходе ноябрьского этапа учений Exercise Possum Guns 1-й авиационный полк также проверит способность развертывать Apache в условиях смоделированной полевой обстановки. По словам Томпсон, экипажи и технический персонал прошли обучение в США и Великобритании еще до прибытия вертолетов, чтобы армия могла сразу эксплуатировать и обслуживать их.

Замена вертолетов Tiger

Apache поступают на замену разведывательно-ударным вертолетам Airbus Tiger в рамках проекта LAND 4503. Австралия выбрала Boeing AH-64E в январе 2021 года и закупает 29 машин вместо парка из 22 Tiger. Стоимость сделки оценивается примерно в 4,5 млрд австралийских долларов, или 3,1 млрд долларов США.

Австралийская армия формально вывела Tiger из эксплуатации в сентябре 2026 года после примерно двух десятилетий службы. Страна получает Apache версии 6 — новейшую серийную конфигурацию вертолета с обновленными сенсорами, программным обеспечением и улучшенными возможностями вооружения. Первые стрельбы Apache боевыми боеприпасами в Таунсвилле состоялись в июле 2026 года.

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