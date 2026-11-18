Австралійська армія отримала сьомий і восьмий ударні вертольоти AH-64E Apache. Їх доправив літак C-17A Globemaster III Військово-повітряних сил США на авіабазу Таунсвілл у штаті Квінсленд, де машини приєднаються до 1-го авіаційного полку. Про це повідомляє AeroTime.

Після нового постачання Австралія має вісім Apache із 29 вертольотів, які планує експлуатувати до 2029 року. 1-й авіаційний полк має дві ескадрильї Apache та входить до складу 16-ї авіаційної бригади. У Таунсвіллі також розміщений парк транспортних вертольотів CH-47 Chinook австралійської армії.

Підготовка до стрільб

Командувачка 16-ї авіаційної бригади бригадирка Ферн Томпсон заявила, що запровадження Apache в експлуатацію ретельно планували. Військові готуються провести другу цього року навчальну стрільбу в Таунсвіллі. Вона має сертифікувати більше пілотів для застосування 30-міліметрової гармати, ракет і ракет Hellfire.

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Під час листопадового етапу навчань Exercise Possum Guns 1-й авіаційний полк також перевірить здатність розгортати Apache в умовах змодельованого польового середовища. За словами Томпсон, екіпажі та технічний персонал пройшли навчання у США та Великій Британії ще до прибуття вертольотів, щоб армія могла одразу їх експлуатувати й обслуговувати.

Заміна вертольотів Tiger

Apache надходять на заміну розвідувально-ударним вертольотам Airbus Tiger у межах проєкту LAND 4503. Австралія обрала Boeing AH-64E у січні 2021 року та закуповує 29 машин замість флоту з 22 Tiger. Вартість угоди оцінюють приблизно у 4,5 млрд австралійських доларів, або 3,1 млрд доларів США.

Австралійська армія формально вивела Tiger з експлуатації у вересні 2026 року після приблизно двох десятиліть служби. Країна отримує Apache версії 6 — найновішу серійну конфігурацію вертольота з оновленими сенсорами, програмним забезпеченням і поліпшеними можливостями озброєння. Перші стрільби Apache з бойовими боєприпасами в Таунсвіллі відбулися у липні 2026 року.

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