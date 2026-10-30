尼泊尔正在准备通往中尼边境拉苏瓦加迪口岸的临时道路连接。该口岸自8月26日洪灾后一直处于中断状态。洪水冲毁了桥梁，关键基础设施尚未恢复。海关部和道路部均未给出恢复口岸运行的确切时间表，《加德满都邮报》报道。

临时连接

道路部正在为在夏布鲁贝西跨越博特科希河的贝利桥准备桥基。该机构总干事维贾伊·贾伊西表示，这座桥预计将在提哈尔节前安装完成。提哈尔节是一个在11月初举行的印度教节日。此后，夏布鲁贝西与拉苏瓦加迪之间还将安装四座贝利桥。

当局将开通通往边境的临时道路列为首要任务，以便利人员和车辆通行。修建永久道路的问题将在进一步研究后审议。道路部已向财政部申请批准，以开展可行性研究。

重要贸易路线

拉苏瓦加迪位于加德满都以北约152公里处，是尼泊尔与中国之间的重要贸易路线之一。海关数据显示，电动汽车占通过该口岸进口商品的60%。经由该口岸进口的还有电气设备、服装、鞋类、农产品、电信设备、水电项目机械、汽车和工业设备。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

这条路线已多次受损。2025年7月8日的洪灾期间，边境伦德河上的米特里桥被冲毁，蒂穆雷的海关场地也遭到破坏。该口岸在关闭近六个月后于2026年1月1日恢复运行，但目前再次停止运营。

正在考虑建设快速公路

尼泊尔当局还在考虑一项长期替代方案，以取代对遭洪灾破坏道路的永久修复：建设连接加德满都和吉隆的快速公路。该公路可能取代拟议的跨境铁路项目。官员表示，这条道路可能包括隧道、桥梁和高架桥，但其成本、海拔高度和建设工期只有在完成详细研究后才能确定。

海关和移民服务机构的选址问题也仍未解决。一个由8名专家组成的中国技术小组正在评估拉苏瓦加迪地区的损失规模，并将研究恢复道路的可能方案。

关注我们在