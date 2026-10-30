Непал планує встановити п’ять тимчасових мостів до кордону з Китаєм — Kathmandu Post

У Непалі готують тимчасове дорожнє сполучення з прикордонним пунктом Расувагадхі на кордоні з Китаєм, який після повені 26 серпня залишається відрізаним. Вода змила мости, а ключову інфраструктуру ще не відновили. Точних термінів поновлення роботи переходу не називають ані Департамент митниці, ані Департамент доріг, повідомляє Kathmandu Post.

Тимчасове сполучення

Дорожній департамент готує основу для мосту Бейлі через річку Бхотекоші в Сьябрубесі. Генеральний директор відомства Віджай Джайсі заявив, що міст очікували встановити до Тіхару — індуїстського свята, яке припадає на початок листопада. Після цього між Сьябрубесі та Расувагадхі мають змонтувати ще чотири мости Бейлі.

Першочерговим завданням влада назвала відкриття тимчасової дороги до кордону, щоб полегшити пересування людей і транспорту. Питання будівництва постійної дороги розглядатимуть після додаткових досліджень. Для проведення техніко-економічного дослідження Департамент доріг звернувся по погодження до Міністерства фінансів.

Важливий торговельний маршрут

Расувагадхі, розташований приблизно за 152 кілометри на північ від Катманду, є одним із ключових маршрутів торгівлі між Непалом і Китаєм. За митними даними, електромобілі становлять 60% імпорту через цей перехід. Також ним ввозять електрообладнання, одяг, взуття, сільськогосподарські товари, телекомунікаційне обладнання, техніку для гідроенергетичних проєктів, автомобілі та промислове устаткування.

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Маршрут уже неодноразово зазнавав пошкоджень. Під час повені 8 липня 2025 року на прикордонній річці Лхенде було змито міст Мітері, а також зруйновано митний майданчик у Тімуре. Перехід відновив роботу 1 січня 2026 року після майже шестимісячного закриття, однак нині він знову не працює.

Розглядають швидкісну дорогу

Непальська влада також розглядає довгострокову альтернативу постійному відновленню пошкоджених повенями доріг — швидкісну автомагістраль між Катманду та Керунгом. Вона потенційно може замінити запропонований транскордонний залізничний проєкт. За словами посадовців, дорога може включати тунелі, мости та естакади, але її вартість, висоту розміщення й терміни будівництва визначать лише після детального дослідження.

Окремо залишається невирішеним питання розташування митних та імміграційних служб. Китайська технічна група з восьми фахівців оцінює масштаби шкоди в районі Расувагадхі та має дослідити можливі варіанти відновлення дороги.

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