В Непале готовят временное дорожное сообщение с пограничным пунктом Расувагадхи на границе с Китаем, который остается отрезанным после наводнения 26 августа. Вода смыла мосты, а ключевую инфраструктуру еще не восстановили. Точные сроки возобновления работы перехода не называют ни Департамент таможни, ни Департамент дорог, сообщает Kathmandu Post.

Временное сообщение

Департамент дорог готовит основание для моста Бейли через реку Бхотекоши в Сьябрубеси. Генеральный директор ведомства Виджай Джайси заявил, что мост ожидали установить до Тихара — индуистского праздника, который приходится на начало ноября. После этого между Сьябрубеси и Расувагадхи должны смонтировать еще четыре моста Бейли.

Первоочередной задачей власти назвали открытие временной дороги к границе, чтобы облегчить передвижение людей и транспорта. Вопрос строительства постоянной дороги рассмотрят после дополнительных исследований. Для проведения технико-экономического исследования Департамент дорог обратился за согласованием в Министерство финансов.

Важный торговый маршрут

Расувагадхи, расположенный примерно в 152 километрах к северу от Катманду, является одним из ключевых маршрутов торговли между Непалом и Китаем. По таможенным данным, электромобили составляют 60% импорта через этот переход. Через него также ввозят электрооборудование, одежду, обувь, сельскохозяйственные товары, телекоммуникационное оборудование, технику для гидроэнергетических проектов, автомобили и промышленное оборудование.

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Маршрут уже неоднократно подвергался повреждениям. Во время наводнения 8 июля 2025 года на пограничной реке Лхенде был смыт мост Митери, а также разрушена таможенная площадка в Тимуре. Переход возобновил работу 1 января 2026 года после почти шестимесячного закрытия, однако сейчас он снова не работает.

Рассматривают скоростную дорогу

Непальские власти также рассматривают долгосрочную альтернативу постоянному восстановлению поврежденных наводнениями дорог — скоростную автомагистраль между Катманду и Керунгом. Она потенциально может заменить предложенный трансграничный железнодорожный проект. По словам чиновников, дорога может включать тоннели, мосты и эстакады, однако ее стоимость, высота расположения и сроки строительства будут определены только после детального исследования.

Отдельно остается нерешенным вопрос расположения таможенных и иммиграционных служб. Китайская техническая группа из восьми специалистов оценивает масштабы ущерба в районе Расувагадхи и должна изучить возможные варианты восстановления дороги.

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