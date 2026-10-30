Nepal przygotowuje tymczasowe połączenie drogowe z przejściem granicznym Rasuwagadhi na granicy z Chinami, które pozostaje odcięte po powodzi z 26 sierpnia. Woda zmyła mosty, a kluczowa infrastruktura nie została jeszcze odbudowana. Ani Departament Ceł, ani Departament Dróg nie podają dokładnego terminu wznowienia funkcjonowania przejścia, informuje Kathmandu Post.

Tymczasowe połączenie

Departament Dróg przygotowuje podstawę pod most Baileya przez rzekę Bhotekoshi w Syabrubesi. Dyrektor generalny instytucji Vijay Jaisi oświadczył, że most miał zostać zainstalowany przed Tiharem — hinduskim świętem przypadającym na początek listopada. Następnie między Syabrubesi a Rasuwagadhi mają zostać zmontowane jeszcze cztery mosty Baileya.

Władze jako priorytet wskazały otwarcie tymczasowej drogi do granicy, aby ułatwić przemieszczanie się ludzi i pojazdów. Kwestia budowy stałej drogi zostanie rozpatrzona po dodatkowych badaniach. Aby przeprowadzić studium wykonalności, Departament Dróg zwrócił się o zgodę do Ministerstwa Finansów.

Ważny szlak handlowy

Rasuwagadhi, położone około 152 kilometrów na północ od Katmandu, jest jednym z kluczowych szlaków handlowych między Nepalem a Chinami. Według danych celnych pojazdy elektryczne stanowią 60% importu przez to przejście. Sprowadzane są nim także urządzenia elektryczne, odzież, obuwie, towary rolne, sprzęt telekomunikacyjny, maszyny do projektów hydroenergetycznych, samochody i urządzenia przemysłowe.

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Szlak już wielokrotnie ulegał uszkodzeniom. Podczas powodzi 8 lipca 2025 roku zmyty został most Miteri na granicznej rzece Lhende, a także zniszczony został plac celny w Timure. Przejście wznowiło działalność 1 stycznia 2026 roku po niemal sześciomiesięcznym zamknięciu, jednak obecnie ponownie nie działa.

Rozważana jest droga ekspresowa

Nepalskie władze rozważają także długoterminową alternatywę dla trwałej odbudowy dróg uszkodzonych przez powodzie — drogę ekspresową między Katmandu a Kerungiem. Mogłaby ona potencjalnie zastąpić proponowany transgraniczny projekt kolejowy. Według urzędników droga może obejmować tunele, mosty i wiadukty, lecz jej koszt, wysokość przebiegu i termin budowy zostaną określone dopiero po szczegółowym badaniu.

Nierozstrzygnięta pozostaje również kwestia lokalizacji służb celnych i imigracyjnych. Chiński zespół techniczny złożony z ośmiu specjalistów ocenia skalę szkód w rejonie Rasuwagadhi i ma zbadać możliwe warianty odbudowy drogi.

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