波兰企业家兼电视主持人奥梅娜·门萨在加纳开设了Kids Haven Sport & Art Campus综合园区，旨在将儿童教育与体育及艺术活动相结合。她的伴侣、InPost创始人拉法乌·布若斯卡，以及来自波兰演艺界和体育界的嘉宾出席了开幕活动。

Kids Haven项目的发展

据Interia Sport报道，新园区与Omenaa Foundation的工作有关。此前，加纳已开设Kids Haven School，这是一所面向曾流落街头的儿童以及从强迫劳动中获救的未成年人的学校。他们可以在学校获得教育、安全的环境和支持。

Kids Haven Sport & Art Campus将扩大这项倡议。其理念是让儿童在学习之余有机会参与体育和创意活动。

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开幕嘉宾

出席活动的人员包括记者玛乌戈扎塔·罗泽内克-迈丹、她的丈夫——波兰国家队前足球运动员拉多斯瓦夫·迈丹、健身教练埃娃·霍达科夫斯卡，以及前NBA篮球运动员马尔钦·戈尔塔特。网红米科瓦伊·“巴吉”·巴金斯基也抵达加纳。

玛乌戈扎塔·罗泽内克-迈丹在社交媒体上表示，Kids Haven School今年招收了60名新生。她称，学校旁正在发展一座体育与艺术综合园区，因为儿童不仅需要学习材料，也需要用于体育、艺术和发展的空间。

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