Polska przedsiębiorczyni i prezenterka telewizyjna Omena Mensah otworzyła w Ghanie kompleks Kids Haven Sport & Art Campus, przeznaczony do łączenia edukacji dzieci z zajęciami sportowymi i artystycznymi. Na otwarcie przybyli jej partner, założyciel InPostu Rafał Brzoska, a także goście z polskiego show-biznesu i sportu.

Rozwój projektu Kids Haven

Jak informuje Interia Sport, nowy kampus jest związany z działalnością Omenaa Foundation. Wcześniej w Ghanie otwarto już Kids Haven School — placówkę dla dzieci, które mieszkały na ulicy, a także dla nieletnich uratowanych przed pracą przymusową. W szkole mogą one otrzymać edukację, bezpieczne środowisko i wsparcie.

Kids Haven Sport & Art Campus ma rozszerzyć tę inicjatywę. Jego założeniem jest umożliwienie dzieciom uprawiania sportu i działalności twórczej obok nauki.

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Goście na otwarciu

Wśród uczestników wydarzenia byli dziennikarka Małgorzata Rozenek-Majdan, jej mąż — były piłkarz reprezentacji Polski Radosław Majdan, trenerka fitness Ewa Chodakowska oraz były koszykarz NBA Marcin Gortat. Do Ghany przybył także influencer Mikołaj „Bagi” Bagiński.

Małgorzata Rozenek-Majdan poinformowała w mediach społecznościowych, że Kids Haven School przyjęła w tym roku 60 nowych uczniów. Według niej obok szkoły rozwijany jest kompleks sportowo-artystyczny, ponieważ dzieci potrzebują nie tylko materiałów edukacyjnych, lecz także przestrzeni do sportu, sztuki i rozwoju.

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