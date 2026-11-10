德国行业协会 Initiative Energien Speichern（INES）代表天然气和氢气储存设施运营商，其警告称，如遇极端寒冬，可能出现天然气短缺。评估时，储存设施的储气率为61%，该协会称这是历史低位，《明镜周刊》报道。

2027年初预测

根据INES最新模型计算，2027年1月、2月和3月的天然气缺口每月最高可达6.6太瓦时。这相当于德国约一个半冬日的天然气消费量。

在1月的个别日子里，若出现严寒情景，需求与可用供应量之间的缺口最高可达1.7太瓦时。这约为2026年1月平均日天然气消费量的40%。该模型基于与2010年冬季相似的冬季假设。

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已计入进口和LNG

INES指出，计算已考虑从欧洲邻国额外进口天然气，以及全面使用LNG终端可预订的容量。该协会负责人塞巴斯蒂安·海纳曼表示，储存设施储气率低对供应安全构成重大风险。

该协会呼吁建立国家天然气储备，对向储存设施注入燃料提供财政激励，或强制使用储存设施。INES代表17家运营商，其中包括SEFE、Uniper和VNG。协会成员占德国天然气储存能力的90%以上。

根据欧洲天然气基础设施协会GIE的数据，11月1日后，储备略有下降，降至约59%。与此同时，德国联邦网络局援引额外进口可能性，将天然气供应紧张局面的风险评估为较低。INES还指出，极端寒冬是小概率情景，在正常或温和气温下，天然气供应将得到保障。

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