W Niemczech branżowe stowarzyszenie Initiative Energien Speichern (INES), reprezentujące operatorów magazynów gazu i wodoru, ostrzegło przed możliwym niedoborem gazu w przypadku wyjątkowo mroźnej zimy. W chwili oceny magazyny były wypełnione w 61%, co stowarzyszenie określiło jako historycznie niski poziom, informuje Der Spiegel.

Prognoza na początek 2027 roku

Według nowych obliczeń modelowych INES w styczniu, lutym i marcu 2027 roku niedobór może sięgać do 6,6 terawatogodziny gazu miesięcznie. Odpowiada to mniej więcej niemieckiemu zużyciu gazu przez półtora zimowego dnia.

W pojedyncze dni stycznia, w scenariuszu silnych mrozów, różnica między popytem a dostępnymi wolumenami może wynieść do 1,7 terawatogodziny. To około 40% średniego dziennego zużycia gazu w styczniu 2026 roku. Modelowanie opiera się na założeniu zimy podobnej do zimy z 2010 roku.

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Uwzględniono import i LNG

INES zaznaczyło, że kalkulacje już uwzględniają dodatkowy import gazu z sąsiednich krajów europejskich oraz pełne wykorzystanie dostępnych do rezerwacji mocy terminali LNG. Szef stowarzyszenia Sebastian Heinermann oświadczył, że niski poziom wypełnienia magazynów stanowi istotne ryzyko dla bezpieczeństwa dostaw.

Stowarzyszenie wezwało do utworzenia państwowej rezerwy gazu, wprowadzenia zachęt finansowych do wtłaczania paliwa do magazynów lub zobowiązania do korzystania z magazynów. INES reprezentuje 17 operatorów, w tym SEFE, Uniper i VNG. Członkowie stowarzyszenia odpowiadają za ponad 90% niemieckich pojemności magazynowania gazu.

Według Europejskiego Stowarzyszenia Infrastruktury Gazowej GIE po 1 listopada zapasy nieznacznie zmalały — do około 59%. Jednocześnie niemiecka Federalna Agencja Sieciowa ocenia ryzyko napiętej sytuacji w dostawach gazu jako niskie, wskazując na dodatkowe możliwości importu. INES również podkreśla, że wyjątkowo mroźna zima jest mało prawdopodobnym scenariuszem, a przy normalnych lub łagodnych temperaturach dostawy gazu będą zapewnione.

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