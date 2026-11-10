Оператори газосховищ Німеччини попередили про дефіцит у разі морозів — Der Spiegel

У Німеччині галузева асоціація Initiative Energien Speichern (INES), яка представляє операторів газо- та водневих сховищ, попередила про можливий дефіцит газу в разі екстремально холодної зими. Станом на час оцінки сховища були заповнені на 61%, що в асоціації назвали історично низьким показником, повідомляє Der Spiegel.

Прогноз на початок 2027 року

За новими модельними розрахунками INES, у січні, лютому та березні 2027 року дефіцит може сягати до 6,6 терават-години газу щомісяця. Це відповідає приблизно споживанню газу в Німеччині за півтора зимового дня.

На окремі дні січня за сценарію сильних морозів розрив між попитом і доступними обсягами може становити до 1,7 терават-години. Це близько 40% середнього добового споживання газу в січні 2026 року. Моделювання ґрунтується на припущенні про зиму, подібну до зими 2010 року.

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Імпорт і LNG враховані

В INES зазначили, що розрахунки вже передбачають додатковий імпорт газу з європейських країн-сусідів і повне використання доступних для бронювання потужностей LNG-терміналів. Керівник асоціації Себастіан Гайнерманн заявив, що низький рівень заповнення сховищ становить суттєвий ризик для безпеки постачання.

Асоціація закликала створити державний резерв газу, запровадити фінансові стимули для закачування палива до сховищ або зобов’язати використовувати сховища. INES представляє 17 операторів, зокрема SEFE, Uniper і VNG. На членів асоціації припадає понад 90% німецьких потужностей зі зберігання газу.

За даними європейської асоціації газової інфраструктури GIE, після 1 листопада запаси дещо скоротилися — приблизно до 59%. Водночас Федеральне мережеве агентство Німеччини оцінює ризик напруженої ситуації з газопостачанням як низький, посилаючись на додаткові можливості імпорту. INES також вказує, що екстремально холодна зима є малоймовірним сценарієм, а за звичайних або м’яких температур постачання газу буде забезпечене.

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