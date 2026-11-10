В Германии отраслевая ассоциация Initiative Energien Speichern (INES), представляющая операторов хранилищ газа и водорода, предупредила о возможном дефиците газа в случае экстремально холодной зимы. На момент оценки хранилища были заполнены на 61%, что в ассоциации назвали исторически низким показателем, сообщает Der Spiegel.

Прогноз на начало 2027 года

Согласно новым модельным расчетам INES, в январе, феврале и марте 2027 года дефицит может достигать до 6,6 тераватт-часа газа ежемесячно. Это соответствует примерно потреблению газа в Германии за полтора зимних дня.

В отдельные дни января при сценарии сильных морозов разрыв между спросом и доступными объемами может составить до 1,7 тераватт-часа. Это около 40% среднего суточного потребления газа в январе 2026 года. Моделирование основывается на предположении зимы, подобной зиме 2010 года.

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Импорт и LNG учтены

В INES отметили, что расчеты уже предусматривают дополнительный импорт газа из соседних европейских стран и полное использование доступных для бронирования мощностей LNG-терминалов. Глава ассоциации Себастиан Хайнерманн заявил, что низкий уровень заполнения хранилищ представляет существенный риск для безопасности поставок.

Ассоциация призвала создать государственный резерв газа, ввести финансовые стимулы для закачки топлива в хранилища или обязать использовать хранилища. INES представляет 17 операторов, в том числе SEFE, Uniper и VNG. На членов ассоциации приходится более 90% немецких мощностей по хранению газа.

По данным Европейской ассоциации газовой инфраструктуры GIE, после 1 ноября запасы немного сократились — примерно до 59%. В то же время Федеральное сетевое агентство Германии оценивает риск напряженной ситуации с газоснабжением как низкий, ссылаясь на дополнительные возможности импорта. INES также указывает, что экстремально холодная зима является маловероятным сценарием, а при обычных или мягких температурах поставки газа будут обеспечены.

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