在肯尼亚，议员支持重新审议参与国家考试和评估工作的监考人员、安保人员和教师的薪酬要求。与此同时，Kuppet工会并未撤回其呼吁，即在KNEC委员会解决报酬问题之前，要求成员不要参与与考试相关的工作。

议员的呼吁

据Nation Kenya报道，姆桑布韦尼议员费萨尔·巴德尔在议会表示，现行费率与工作人员承担的工作量和责任不相符。他说，考试中心负责人、监考人员和安保人员确保材料安全及考试正常进行，但尽管生活成本上涨，他们的报酬一直没有增加。

巴德尔还指出，低报酬迫使中心负责人在考试材料领取点附近临时租住，以便及时领取材料。他说，监考人员也因在指定中心监管多场考试而产生额外开支。

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工会立场

Kuppet副秘书长摩西·恩图里马坚持认为，KNEC必须与教师代表就不同类型考试工作的费率达成正式协议。他表示，承诺及时支付款项并不能解决核心问题——报酬数额。

恩图里马表示，监考人员每人获得Sh600，其他考试职责的报酬也与所完成的工作不相称。他举例称，批改一份试卷的报酬为Sh55，日津贴为Sh150；据他所说，这些标准自1990年以来一直未变。工会认为，教师应获得与其资历和责任相称的报酬。

有关支付问题的争议已持续多年。2025年2月，议员提出了为主持2024年国家考试的教师支付报酬延迟的问题。7月7日，国家财政部拨出Sh1.5 billion用于偿还欠款；两天后，教育部长朱利叶斯·奥甘巴表示，KNEC已将款项转入考官账户。然而，这些付款并未终结关于报酬水平的争议。

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