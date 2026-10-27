在尼泊尔，CPN-UML主席KP·奥利和尼泊尔共产党（NCP）协调人普什帕·卡迈勒·达哈尔已开始准备将合作扩大至明年的地方和省级选举。两党已在五个省的省政府中合作，并非正式指示地方组织研究选举联盟模式，《加德满都邮报》报道。

地方层面的合作

据该报报道，两党领导人在3月5日众议院选举表现不佳后，就可能结盟达成了初步共识。党内领导人表示，合作的目标是防止左翼力量的支持率进一步下降，并增强其政治影响力。

CPN-UML秘书巴努·巴克塔·达卡尔表示，省政府中的合作已为即将举行的选举协调奠定基础。他说，这次两党寻求通过地区和地方委员会而非仅通过中央领导层达成协议。

两党还在准备关于国家主权、保护宪法和生活成本上涨的联合纲领。NCP领导人巴尔沙曼·蓬表示，目前的合作可能扩展至议会工作、街头抗议和竞选活动。

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不会立即合并

达哈尔强调，选举合作并不意味着NCP与CPN-UML立即合并。他表示愿意与支持保护民主权利和国家利益的政治力量合作，但指出组织上的统一目前并不在议程上。

寻求联盟之际，尼泊尔共产党派的地位正在削弱。在2017年选举中，CPN-UML和当时的毛主义中心共赢得174个席位，并在比例代表制下获得约47%的选票。在最近一次选举中，CPN-UML在众议院获得25席，NCP获得17席；两党比例选票的合计份额为20.93%。

2017年，CPN-UML和毛主义中心组成选举联盟，并于2018年正式合并。然而，奥利与达哈尔之间围绕影响力的争端加剧，两党的党内统一于2021年瓦解。

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