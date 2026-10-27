W Nepalu przewodniczący CPN-UML KP Oli oraz koordynator Komunistycznej Partii Nepalu (NCP) Pushpa Kamal Dahal rozpoczęli przygotowania do rozszerzenia współpracy na przyszłoroczne wybory lokalne i prowincjonalne. Partie już współpracują w rządach prowincjonalnych pięciu prowincji i nieformalnie zleciły lokalnym strukturom opracowanie modelu sojuszu wyborczego, informuje Kathmandu Post.

Współpraca na szczeblu lokalnym

Według gazety liderzy obu partii osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie możliwego sojuszu po nieudanym wyniku w wyborach do Izby Reprezentantów 5 marca. Jak twierdzą liderzy partyjni, celem współpracy jest zapobieżenie dalszemu spadkowi poparcia dla sił lewicowych i wzmocnienie ich wpływów politycznych.

Sekretarz CPN-UML Bhanu Bhakta Dhakal oświadczył, że współpraca w rządach prowincjonalnych stworzyła już podstawę do koordynacji w nadchodzących wyborach. Według niego tym razem partie dążą do wypracowania porozumienia za pośrednictwem komitetów okręgowych i lokalnych, a nie wyłącznie między centralnymi kierownictwami.

Partie przygotowują również wspólne programy dotyczące suwerenności narodowej, ochrony konstytucji i rosnących kosztów życia. Lider NCP Barshaman Pun oświadczył, że obecna współpraca może rozszerzyć się na pracę w parlamencie, protesty uliczne i kampanie wyborcze.

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Bez natychmiastowego zjednoczenia

Dahal podkreślił, że współpraca wyborcza nie oznacza natychmiastowego połączenia NCP i CPN-UML. Zadeklarował gotowość do współpracy z siłami politycznymi, które popierają ochronę praw demokratycznych i interesów narodowych, lecz zaznaczył, że zjednoczenie organizacyjne nie znajduje się obecnie w programie.

Poszukiwanie sojuszu odbywa się w warunkach osłabienia pozycji nepalskich partii komunistycznych. W wyborach w 2017 roku CPN-UML i ówczesne Centrum Maoistowskie wspólnie zdobyły 174 mandaty oraz około 47% głosów w systemie proporcjonalnym. W ostatnich wyborach CPN-UML uzyskała 25 miejsc w Izbie Reprezentantów, a NCP — 17; ich łączny udział głosów proporcjonalnych wyniósł 20,93%.

W 2017 roku CPN-UML i Centrum Maoistowskie utworzyły sojusz wyborczy, a w 2018 roku formalnie się połączyły. Jednak spór o wpływy między Olim a Dahalem zaostrzył się, a ich jedność partyjna rozpadła się w 2021 roku.

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