В Непале председатель CPN-UML КП Оли и координатор Коммунистической партии Непала (NCP) Пушпа Камал Дахал начали готовить расширение сотрудничества на местные и провинциальные выборы следующего года. Партии уже сотрудничают в провинциальных правительствах пяти провинций и неформально поручили местным структурам проработать модель избирательного альянса, сообщает Kathmandu Post.

Сотрудничество на местном уровне

По данным издания, лидеры двух партий достигли предварительного понимания относительно возможного союза после неудачного выступления на выборах в Палату представителей 5 марта. По словам партийных лидеров, цель сотрудничества — не допустить дальнейшего сокращения поддержки левых сил и усилить их политическое влияние.

Секретарь CPN-UML Бхану Бхакта Дхакал заявил, что сотрудничество в провинциальных правительствах уже создало основу для координации на предстоящих выборах. По его словам, на этот раз партии стремятся выработать договоренность через районные и местные комитеты, а не только между центральными руководствами.

Партии также готовят совместные программы по вопросам национального суверенитета, защиты конституции и роста стоимости жизни. Лидер NCP Баршаман Пун заявил, что нынешнее сотрудничество может распространиться на работу в парламенте, уличные протесты и избирательные кампании.

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Без немедленного слияния

Дахал подчеркнул, что избирательная кооперация не означает немедленного слияния NCP и CPN-UML. Он заявил о готовности работать с политическими силами, поддерживающими защиту демократических прав и национальных интересов, но отметил, что организационное объединение сейчас не стоит на повестке дня.

Поиск союза происходит на фоне ослабления позиций непальских коммунистических партий. На выборах 2017 года CPN-UML и тогдашний Маоистский центр вместе получили 174 мандата и около 47% голосов по пропорциональной системе. На последних выборах CPN-UML получила 25 мест в Палате представителей, а NCP — 17; их совокупная доля пропорциональных голосов составила 20,93%.

В 2017 году CPN-UML и Маоистский центр создали избирательный альянс, а в 2018 году формально объединились. Однако спор за влияние между Оли и Дахалом обострился, и их партийное единство распалось в 2021 году.

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