В Кирибати рыбаки спасли 18-летнего Луку Рахана из Папуа — Новой Гвинеи, который 41 день дрейфовал в море. Его нашли одного в лодке между островами Тарава и Маiana — примерно в 2 тысячах километров от Бугенвиля, откуда он отправился.

Неисправный двигатель и дрейф

Как сообщает ABC News, Рахан в прошлом месяце отправился на рыбалку вместе с двоюродным братом из северной части Бугенвиля. В море в лодке возникли проблемы с двигателем, а из-за отсутствия якоря они начали дрейфовать.

Рыбаки из Кирибати нашли Рахана во вторник днем. Он был один и сильно обезвожен. ABC сообщает, что, по данным редакции, его двоюродный брат умер в море за неделю до спасения.

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Восстановление в больнице Таравы

Юношу доставили в Тараву, столицу Кирибати, где он восстанавливается в больнице. Его посетил другой гражданин Папуа — Новой Гвинеи Джонатан Энтони Кунау, который работает в Тараве и помог местным властям и медработникам с переводом.

По словам Кунау, Рахан реагирует на обращения и постепенно набирается сил. Кунау также сообщил ближайшим родственникам рыбака о его спасении; семья была благодарна, узнав, что юноша находится в больнице.

Это второй случай спасения жителей Бугенвиля в Кирибати примерно за месяц. Ранее трое рыбаков с острова Ниссан вернулись домой после около 70 дней дрейфа в море.

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