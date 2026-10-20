伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬在德黑兰会见了巴基斯坦陆军司令、陆军元帅阿西姆·穆尼尔。双方讨论了调解努力及地区局势发展，《耶路撒冷邮报》报道，消息援引伊朗Nournews。

阿西姆·穆尼尔在德黑兰的会晤

穆尼尔还会见了伊朗议会议长穆罕默德·巴盖尔·卡利巴夫。据伊朗方面消息，卡利巴夫表示，在满足伊朗上个月为重新开放霍尔木兹海峡提出的七项条件之前，华盛顿无法获得德黑兰的信任。

伊朗国家通讯社IRNA报道称，穆尼尔周二的首场会晤是与伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐举行的会谈。

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德黑兰的条件

伊朗最高国家安全委员会秘书穆赫森·雷扎伊在与这名巴基斯坦军方人士会面时表示，伊朗所有浓缩核材料将留在该国境内。据半官方的塔斯尼姆通讯社报道，他还表示，在其条件得到满足之前，德黑兰不会进行谈判。

据该报报道，伊朗的要求包括结束美国对伊朗港口的封锁、取消美国对石油出口的制裁，以及停止所有地区战线的战斗。巴基斯坦此前曾在美国与伊朗之间进行调解。此前的调解努力促成了6月达成一项临时和平协议，但数周后，随着伊朗与美国之间爆发新的战斗，该协议很快破裂。

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