Prezydent Iranu Masud Pezeszkian spotkał się w Teheranie z dowódcą armii Pakistanu, feldmarszałkiem Asimem Munirem. Strony omówiły wysiłki mediacyjne i rozwój sytuacji w regionie, podaje Jerusalem Post, powołując się na irański Nournews.

Spotkania Asima Munira w Teheranie

Munir spotkał się również z przewodniczącym irańskiego parlamentu Mohammadem Bagherem Ghalibafem. Według strony irańskiej Ghalibaf oświadczył, że Waszyngton nie będzie w stanie zdobyć zaufania Teheranu, dopóki nie spełni siedmiu warunków, które Iran przedstawił w ubiegłym miesiącu w sprawie ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz.

Pierwszym spotkaniem Munira we wtorek były rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Iranu Abbasem Araghchim, podała irańska państwowa agencja IRNA.

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Warunki Teheranu

Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Mohsen Rezaei podczas spotkania z pakistańskim wojskowym oświadczył, że wszystkie wzbogacone materiały nuklearne Iranu pozostaną w kraju. Według półoficjalnej agencji Tasnim powiedział również, że Teheran nie będzie prowadził negocjacji, dopóki jego warunki nie zostaną spełnione.

Wśród żądań Iranu, według publikacji, są zakończenie amerykańskiej blokady irańskich portów, zniesienie sankcji USA na eksport ropy oraz zakończenie działań zbrojnych na wszystkich frontach regionalnych. Pakistan wcześniej pośredniczył między USA a Iranem. Wcześniejsze wysiłki mediacyjne doprowadziły do zawarcia tymczasowego porozumienia pokojowego w czerwcu, jednak umowa szybko upadła w obliczu nowych działań zbrojnych między Iranem a USA kilka tygodni później.

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